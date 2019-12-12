Черчесов попытался помирить Дзюбу и болельщиков

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу и оскорблявших футболиста болельщиков поставить точку в скандальной истории.

«Не знаю, имею право так говорить или нет, но очень прошу и болельщиков, и самого Артема, и журналистов, и полицию – давайте закроем эту тему! Наш караван идет дальше, мы все в одной лодке, мы все друг от друга зависим и друг друга подпитываем», – передает «Спорт-Экспресс» слова Черчесова.

Он заявил также, что надеется на скорейшее разрешение конфликта и призвал СМИ «не подливать масла в огонь очередными вопросами на эту тему», чтобы снизить градус накала ситуации.

«Многое зависит и от того, как подается та или иная информация. Еще раз повторю: давайте поставим на этом точку. И давайте все вместе уважать друг друга», – сказал главный тренер сборной России.

Напомним, группа болельщиков выкрикивала нецензурные слова в адрес Дзюбы и на матче сборной России против команды Сан-Марино. В том матче Россия победила со счетом 5:0. После этого травля футболиста продолжилась и в матчах РПЛ, а форвард пожаловался на нецензурные скандирования в свой адрес президенту РПЛ Сергею Прядкину

Так, сначала «Спартак» был оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес Дзюбы, затем клуб еще раз оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за оскорбительных кричалок в адрес футболиста «Зенита».

После этого стало известно о массовых задержаниях фанатов «Спартака» в Петербурге.

За фанатов «Спартака» вступились болельщики ЦСКА, а в РФС воздержались от оценок.

Задержания фанаты всей страны встретили масштабным флешмобом. Болельщики просто уходили с трибун.

Дрессировщик Эдгард Запашный, комментируя ситуацию вокруг Дзюбы, предложил «переломать части тела» футбольным болельщикам, после чего фанаты переключились с оскорблений Дзюбы на Запашного и даже отомстили ему в «Википедии».

Российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин в своей программе «Футбольный клуб» на YouTube назвал Запашного «живодером», а его высказывания объяснил «дегенеративным умом». В ответ на это дрессировщик предложил журналисту поговорить «по-мужски», после чего комментатор назвал Запашного «потомственным мучителем зверей» и возмутился, что тот хочет научить его «быть мужчиной».

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