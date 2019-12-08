Фанаты «Спартака» отомстили Запашному в «Википедии»

На портале Wikipedia имя гендиректора Большого московского цирка Эдгарда Запашного изменили на «АМОН-КРОШАЩИЙ». Предположительно, это сделали болельщики «Спартака», которые ранее пожаловались на него в прокуратуру.

Имя Запашного изменено на фотографии к статье о нем.

Ранее Запашный, комментируя ситуацию вокруг форварда «Зенита» Артема Дзюбы, предложил ОМОНу «покрошить» таких футбольных болельщиков и «переломать части тела».

В соцсетях позже появились видео, на которых фанаты «Локомотива» перед уходом с трибун в знак солидарности со «Спартаком» выкрикивали оскорбления в адрес Запашного.

Кроме того, болельщики «Спартака» направили в прокуратуру заявление с просьбой рассмотреть высказывание Запашного.