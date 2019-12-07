Футбольные фанаты переключились с оскорблений Дзюбы на Запашного

В соцсетях появились видео, на которых фанаты «Локомотива» перед уходом с трибун в знак солидарности со «Спартаком» выкликивали оскорбления в адрес дрессировщика Эдгарда Запашного.

Комментируя ситуацию, руководитель проекта «Стадион – наш общий дом» и болельщик московского «Спартака» Олег Семенов назвал призывы Запашного «крошить» болельщиков «провокационными», передает РИА «Новости».

«Российский футбольный союз и Российская премьер-лига активно взаимодействуют с футбольными клубами и объединениями болельщиков по созданию на стадионах атмосферы комфорта и безопасности. Публичные призывы Эдгарда Запашного в СМИ и сети интернет не только идут в разрез с этой кропотливой работой, но и по своей сути являются провокационными», – считает Семенов.

«В случае обращения граждан в Следственный комитет России, будет проведена проверка о наличии в призывах Запашного признаков нарушения части 1 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства» в отношении социальной группы «болельщики». Параллельно граждане могут обратить с аналогичным заявлением в Прокуратуру...», – отметил Семенов.

Еще один болельщик московского «Спартака», блогер Николай Сурин счел слова Запашного о футбольных фанатах «дикостью и призывом к насильственным действиям». «Так что заявление Запашного нужно только осуждать, в современном обществе такое неприемлемо. Я хожу за ворота уже больше 20 лет, и далеко не вся часть фанатской трибуны позволяет себе ругаться матом. Может, от силы процентов десять, да и те рассредоточены по всему стадиону. А Запашный предлагает ломать и «крошить» всех, но ведь среди болельщиков есть и дети, и девушки, некоторые приходят на футбол семьями», – отметил болельщик.

«Фанатизм всегда был и является субкультурой наряду с музыкальными и прочими течениями. Это явление делает футбол красочным, болельщики поддерживают команду дома и в гостях. Что касается мата на трибунах, то мы его не приемлем, но надо сначала посмотреть на остальные слои общества, где нецензурных выражений еще больше», – отметил Сурин.

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев подчеркнул, что высказывания Запашного в адрес фанатов не красят публичного человека.

«Мне представляется, что он в измененном сознании делал такие предложения, потому что в адекватном состоянии такое вряд ли можно сказать. То же самое могли сказать и болельщики, что надо натренировать тигров, чтобы они разорвали Запашных. Примерно из той же серии был бы ответ. На мой взгляд, публичный человек должен фильтровать базар, как говорят в некоторых структурах», – сказал Воробьев.

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин в связи с произошедшим отметил, что «Запашный имеет право на свое мнение, но если оно выходит за рамки приличия, [то] это вопрос воспитания». «Я тоже против мата на трибуне. И я не поддерживаю, потому что есть интерес и у детей к футболу тоже. Это не совсем красиво и правильно. Тем более, матерные кричалки бывают без всякого повода. Не то, чтобы был забит гол, а вот так без повода начинают орать матом», – добавил Созин.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил уверенность, что Запашный неправ. «Не верится, что это именно он сказал так. Нормальный человек такого просто не произнес бы в нормальном состоянии. Уж очень запредельное выражение. Выразить такое отношение к болельщикам недостойно такого уважаемого человека, как Запашный», – сказал Колосков.

Накануне дрессировщик Эдгард Запашный, комментируя ситуацию вокруг форварда «Зенита» Артема Дзюбы, предложил «переломать части тела» футбольным болельщикам.

Напомним, 27 ноября «Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за оскорбительных кричалок болельщиков в адрес Дзюбы. 4 декабря «Спартак» был оштрафован на 250 тыс. рублей за аналогичный проступок болельщиков.

За фанатов «Спартака» вступились болельщики ЦСКА, а в РФС воздержались от оценок.

Началось все с того, что сборная России обыграла команду Сан-Марино в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 5:0. С самого начала матча группа болельщиков начала выкрикивать нецензурные слова в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Сам игрок пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину на оскорбительные скандирования в свой адрес от фанатов.