Футбольные фанаты переключились с оскорблений Дзюбы на Запашного

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Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

Владимир Путин впервые публично отчитал Болгарию за срывы сроков строительства «Турецкого потока»Фото: gazprom.ru
Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории, заявил Владимир Путин. Вероятно, из-за давления со стороны, считает президент. Тут же последовавшие оправдания болгар доверия не вызывают. София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой. Подробности...
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Трампу придется согласиться на предложение Путина

Путин хочет, чтобы Трамп быстрее определился с СНВ-3 Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Украинским черноземом завладеет Запад

Знаменитая украинская пшеница все больше переходит в руки иностранцевФото: Pavlo Pakhomenko/Zuma/Global Look Press
На Украине готовится едва ли не главный дележ собственности, доставшейся стране после краха СССР – распродажа сельхозземель. Звучат опасения, что знаменитый украинский чернозем попадет в руки иностранцев, прежде всего граждан России. Однако есть признаки того, что жителям Украины поздно бояться – земли страны уже скуплены иностранцами. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
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Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
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История Великой полярной армады началась 60 лет назад

Сергей Мардан, публицист
Северный морской путь добавляет глобальному статусу России веса гораздо больше, чем даже военный бюджет. Хотя и оборонный потенциал в освоении Арктики, конечно, тоже явно присутствует. Подробности...
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              Футбольные фанаты переключились с оскорблений Дзюбы на Запашного

              7 декабря 2019, 00:41

              Текст: Антон Никитин

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              В соцсетях появились видео, на которых фанаты «Локомотива» перед уходом с трибун в знак солидарности со «Спартаком» выкликивали оскорбления в адрес дрессировщика Эдгарда Запашного.

              Комментируя ситуацию, руководитель проекта «Стадион – наш общий дом» и болельщик московского «Спартака» Олег Семенов назвал призывы Запашного «крошить» болельщиков «провокационными», передает РИА «Новости».

              «Российский футбольный союз и Российская премьер-лига активно взаимодействуют с футбольными клубами и объединениями болельщиков по созданию на стадионах атмосферы комфорта и безопасности. Публичные призывы Эдгарда Запашного в СМИ и сети интернет не только идут в разрез с этой кропотливой работой, но и по своей сути являются провокационными», – считает Семенов.

              «В случае обращения граждан в Следственный комитет России, будет проведена проверка о наличии в призывах Запашного признаков нарушения части 1 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства» в отношении социальной группы «болельщики». Параллельно граждане могут обратить с аналогичным заявлением в Прокуратуру...», – отметил Семенов.

              Еще один болельщик московского «Спартака», блогер Николай Сурин счел слова Запашного о футбольных фанатах «дикостью и призывом к насильственным действиям». «Так что заявление Запашного нужно только осуждать, в современном обществе такое неприемлемо. Я хожу за ворота уже больше 20 лет, и далеко не вся часть фанатской трибуны позволяет себе ругаться матом. Может, от силы процентов десять, да и те рассредоточены по всему стадиону. А Запашный предлагает ломать и «крошить» всех, но ведь среди болельщиков есть и дети, и девушки, некоторые приходят на футбол семьями», – отметил болельщик.

              «Фанатизм всегда был и является субкультурой наряду с музыкальными и прочими течениями. Это явление делает футбол красочным, болельщики поддерживают команду дома и в гостях. Что касается мата на трибунах, то мы его не приемлем, но надо сначала посмотреть на остальные слои общества, где нецензурных выражений еще больше», – отметил Сурин.

              Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев подчеркнул, что высказывания Запашного в адрес фанатов не красят публичного человека.

              «Мне представляется, что он в измененном сознании делал такие предложения, потому что в адекватном состоянии такое вряд ли можно сказать. То же самое могли сказать и болельщики, что надо натренировать тигров, чтобы они разорвали Запашных. Примерно из той же серии был бы ответ. На мой взгляд, публичный человек должен фильтровать базар, как говорят в некоторых структурах», – сказал Воробьев.

              Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин в связи с произошедшим отметил, что «Запашный имеет право на свое мнение, но если оно выходит за рамки приличия, [то] это вопрос воспитания». «Я тоже против мата на трибуне. И я не поддерживаю, потому что есть интерес и у детей к футболу тоже. Это не совсем красиво и правильно. Тем более, матерные кричалки бывают без всякого повода. Не то, чтобы был забит гол, а вот так без повода начинают орать матом», – добавил Созин.

              Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил уверенность, что Запашный неправ. «Не верится, что это именно он сказал так. Нормальный человек такого просто не произнес бы в нормальном состоянии. Уж очень запредельное выражение. Выразить такое отношение к болельщикам недостойно такого уважаемого человека, как Запашный», – сказал Колосков.

              Накануне дрессировщик Эдгард Запашный, комментируя ситуацию вокруг форварда «Зенита» Артема Дзюбы, предложил «переломать части тела» футбольным болельщикам.

              Напомним, 27 ноября «Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за оскорбительных кричалок болельщиков в адрес Дзюбы. 4 декабря «Спартак» был оштрафован на 250 тыс. рублей за аналогичный проступок болельщиков.

              За фанатов «Спартака» вступились болельщики ЦСКА, а в РФС воздержались от оценок.

              Началось все с того, что сборная России обыграла команду Сан-Марино в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 5:0. С самого начала матча группа болельщиков начала выкрикивать нецензурные слова в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Сам игрок пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину на оскорбительные скандирования в свой адрес от фанатов.


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