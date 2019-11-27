«Спартак» оштрафовали за оскорбление Дзюбы

Футбольный клуб «Спартак» оштрафовали из-за оскорбительных кричалок болельщиков в адрес футболиста «Зенита» Артема Дзюбы, сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

Штраф составил 100 тыс. рублей, отметил Григорьянц, передает ТАСС.

Сборная России обыграла команду Сан-Марино в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 5:0. С самого начала матча группа болельщиков начала выкрикивать нецензурные слова в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Позже к оскорбившим Дзюбу болельщикам обратилась сборная России. За форварда также заступились болельщики в соцсетях.

Сам игрок пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину на оскорбительные скандирования в свой адрес от фанатов.