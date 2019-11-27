Дзюба пожаловался на фанатов

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пожаловался на нецензурные скандирования в свой адрес по ходу матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину, сообщили СМИ.

Как пишет издание «Бизнес-Online», помимо Прядкина Дзюба обратился с жалобой на фанатов и к другим руководителям российского футбола.

Напомним, сборная России обыграла команду Сан-Марино в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 5:0. С самого начала матча группа болельщиков начала выкрикивать нецензурные слова в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Позже к оскорбившим Дзюбу болельщикам обратилась сборная России. За форварда также заступились болельщики в соцсетях.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что РФС намерен приложить все усилия, чтобы установить личности и наказать болельщиков, выкрикивавших оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы в матче против команды Сан-Марино.

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