Сборная России обратилась к оскорбившим Дзюбу болельщикам

Сборная России обратилась к болельщикам, оскорбившим форварда команды Артема Дзюбу в матче против команды Сан-Марино.

«Мы в @teamrussia любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку. Сегодня на стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации Евро-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они – не болельщики и не герои», – говорится в сообщении сборной России в Instagram. При этом свой пост сборная сопроводила хештэгом #ктовытакие.

Напомним, ранее в среду сборная России обыграла команду Сан-Марино в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 5:0.

С самого начала матча группа болельщиков начала выкрикивать нецензурные слова в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Руководство сборной России ответило оскорблявшим Дзюбу «псевдоболельщикам».

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