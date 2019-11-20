Руководство сборной России ответило оскорблявшим Дзюбу «псевдоболельщикам»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал «кучкой псевдоболельщиков» фанатов, оскорблявших нападающего сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино.

С самого начала матча сборной России против команды Сан-Марино группа болельщиков начала выкрикивать нецензурные кричалки в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Какая-то незначительная группа людей решила спровоцировать Артема. На всю страну нашлось порядка двух десятков людей, решивших оскорбить Дзюбу. Но эта кучка псевдоболельщиков была в меньшинстве, почти все радовались его игре», – передает ТАСС слова Алаева.

Тем временем главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Дзюба выполнил свою задачу в матче с командой Сан-Марино.

«Задание на игру он выполнил, у него была пара моментов, чтобы забить. Ставилась задача все время находиться ближе к воротам, не смещаться на фланги, завершать атаки», – сказал Черчесов.

Коснулся Черчесов и ситуации между Дзюбой и болельщиками.

«Эту тему [с болельщиками] мы не обсуждали, так как думал, что уже ничему удивляться не буду. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана, это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой», – отметил Черчесов.

Напомним, ранее в среду Сборная России обыграла команду Сан-Марино в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 5-0.

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