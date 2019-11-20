Сборная России разгромила команду Сан-Марино в отборочном матче ЧЕ-2020

Сборная России одержала крупную победу над командой Сан-Марино в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу российской команды, передает ТАСС.

Забитыми мячами отметились Далер Кузяев (3-я минута), Сергей Петров (19), Алексей Миранчук (49), Алексей Ионов (56) и Николай Комличенко (78).

В других матчах группы I сборная Бельгии разгромила команду Кипра со счетом 6:1, а сборная Шотландии оказалась сильнее команды Казахстана – 3:1.

Во время прошлой встречи сборных России и Сан-Марино, который состоялся 8 июня в Саранске, российская сборная одержала самую крупную победу в своей истории, забив в ворота Сан-Марино девять безответных мячей.

Сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы, набрав 24 очка, обеспечив себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до конца квалификации.

На чемпионате Европы сборная России сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Еще одним участником этой группы станет сборная Дании.

Чемпионат Европы – 2020 пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Напомним, в начале ноября сборная России показала форму для чемпионата Европы-2020.