Сборная России показала форму для чемпионата Европы-2020

Российская футбольная сборная презентовала домашнюю форму, в которой сыграет на чемпионате Европы летом будущего года.

Презентацию провели футболисты Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук, а также журналист Юрий Дудь, сообщает Sports.ru.

Мы – сборная разных. Вместе от края до края.

Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp — Сборная России (@TeamRussia) November 7, 2019

#Футбол. Официально: форма сборной России на #ЕВРО2020. ФОТО



Сборная России по футболу представила новый комплект формы, в котором подопечные Станислава Черчесова сыграют на предстоящем Чемпионате Европы-2020. https://t.co/dSBRca1D7C pic.twitter.com/ifTU8D6VX4 — Sport.Ru (@sport_ru_portal) November 7, 2019

«Есть ли зависимость формы от игры сборной? Результат зависит от спортивной формы, а не от той, которую носишь на себе. Мы обычно сами всегда выбираем себе форму. Я на много вещей обращаю внимание», – сказал на презентации главный тренер сборной Станислав Черчесов, передает ТАСС.

Напомним, 16 и 19 ноября сборная России проведет заключительные игры отборочного турнира к ЧЕ-2020 со сборными Бельгии и Сан-Марино, однако команда заранее гарантировала себе выход на чемпионат.

Турнир пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, где сборная России сыграет как минимум два матча группового турнира.