Российский футбольный союз намерен найти и наказать оскорбивших Дзюбу болельщиков

Российский футбольный союз (РФС) намерен приложить все усилия, чтобы установить личности и наказать болельщиков, выкрикивавших оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы в матче против команды Сан-Марино, заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

«Вчера на матче сборной все мы стали свидетелями отвратительного эпизода – группа людей позволила себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной Артема Дзюбы. Мы не можем оставить такой случай без последствий. РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду. Те, кто занимались провокациями – не болельщики, им не место на стадионе. Мы сделаем все, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей нашей сборной в Санкт-Петербурге на Евро 2020», – сказал Алаев, сообщает РИА «Новости».

Напомним, сборная России обыграла команду Сан-Марино в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 5:0. С самого начала матча группа болельщиков начала выкрикивать нецензурные слова в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Позже к оскорбившим Дзюбу болельщикам обратилась сборная России. За форварда также заступились болельщики в соцсетях.