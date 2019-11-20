Болельщики поддержали Дзюбу в соцсетях

Поклонники поддержали в соцсетях футболиста Артема Дзюбу, который подвергся травле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино.

Под фотографией Дзюбы в Instagram болельщики пишут спортсмену слова благодарности и поддержки.

«Артем, не расстраивайтесь! Мы с вами и в горе и в радости!», – пишет ninel_lipetsk.

«Артем, не расстраиваемся! Делаем работу над ошибками. Все равно мы с вами. Меняем стратегию. Все будет», – прокомментировала galinanikolaeva719.

«Молодцы! Достойная игра», – считает aannelia_a.

«Ну вы и лицемерные, ребята (...) Нужно поддерживать своих всегда, в этом и смысл!», – обратился mr_trif к болельщикам, оскорбляющим форварда.

«Проигрывает любая команда. Вы сражались достойно! Мы вас любим! Вы лучшая сборная!», – написала kristina379514.

Напомним, сборная России обыграла команду Сан-Марино в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 5-0.

С самого начала матча группа болельщиков начала выкрикивать нецензурные слова в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Руководство сборной России ответило оскорблявшим Дзюбу «псевдоболельщикам». На инцидент отреагировали и в самой сборной.