«Спартак» оштрафовали за оскорбления Дзюбы

Московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

«Болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения в адрес футболиста «Зенита» Дзюбы, за это они получают штраф в 100 тыс. рублей. Также были вывешены четыре несогласованных баннера, два из которых носили оскорбительный характер. За баннеры клуб оштрафован на 150 тыс. рублей», – передает ТАСС слова Григорьянца.

Напомним, 27 ноября «Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за оскорбительных кричалок болельщиков в адрес футболиста «Зенита» Артема Дзюбы.

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