РФС отреагировал на задержания болельщиков «Спартака» в Петербурге

Российский футбольный союз (РФС), комментируя задержания фанатов московского «Спартака» в Санкт-Петербурге в преддверии матча 18-го тура чемпионата России с «Зенитом», заявил, что соблюдение прав болельщиков – приоритет работы организации.

В день матча между «Зенитом» и «Спартаком» полиция Санкт-Петербурга доставила в районные отделы около 200 болельщиков «Спартака», которым вменялось мелкое хулиганство. На матче с гостевого сектора доносились оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы, также фанаты вывесили оскорбительный баннер.

В понедельник Фрунзенский районный суд Петербурга назначил штрафы за совершение административных правонарушений около 30 футбольным фанатам, еще трое получили по 15 суток административного ареста.

«РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, которые приехали на матч в Санкт-Петербурге. Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков – приоритеты нашей работы», – передает РИА «Новости» заявление РФС.

Напомним, сборная России обыграла команду Сан-Марино в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 5:0. С самого начала матча группа болельщиков начала выкрикивать нецензурные слова в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что РФС намерен приложить все усилия, чтобы установить личности и наказать болельщиков, выкрикивавших оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы в матче против команды Сан-Марино.

27 ноября сообщалось, что Дзюба пожаловался на нецензурные скандирования в свой адрес по ходу матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину.