Фанаты ЦСКА заступились за болельщиков «Спартака»

Московские фанаты ЦСКА из объединения «Люди в черном» заявили о недопустимости ареста болельщиков столичного «Спартака» в Петербурге.

«По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд», – говорится в заявлении объединения в Instagram.

Авторы сообщения добавили, что в данной ситуации применяются «архаичные принципы коллективной ответственности», из-за которых «десятки невиновных» не могут вернуться к своим семьям и «вынуждены томиться в камерах спецприемников и зданиях суда».

Напомним, в день матча между «Зенитом» и «Спартаком» полиция Санкт-Петербурга доставила в районные отделы около 200 болельщиков «Спартака», которым вменялось мелкое хулиганство.

Инцидент комментировал Российский футбольный союз.