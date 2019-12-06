Запашный предложил «ломать кости» футбольным болельщикам

Дрессировщик Эдгард Запашный, комментируя ситуацию вокруг форварда «Зенита» Артема Дзюбы, предложил ввести на трибуны ОМОН и «переломать части тела» болельщикам, сообщили СМИ.

Как пишет издание «Спорт. День за днем», Запашный заявил, что для того, чтобы получить мат с трибун в свой адрес, Дзюбе было достаточно просто быть на поле.

«Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны», – заявил Запашный.

Напомним, 27 ноября «Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за оскорбительных кричалок болельщиков в адрес Дзюбы. 4 декабря «Спартак» был оштрафован на 250 тыс. рублей за аналогичный проступок болельщиков.

В среду 34-летнего жителя Москвы оштрафовали на 5 тыс. рублей и лишили права посещать спортивные мероприятия на 1,5 года.

Отметим, что за фанатов «Спартака» вступились болельщики ЦСКА, а в РФС воздержались от оценок ситуации.

В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объяснили, с чем были связаны задержания более 70 фанатов московского «Спартака» в Северной столице перед матчем с «Зенитом».

Началось все с того, что сборная России обыграла команду Сан-Марино в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 5:0. С самого начала матча группа болельщиков начала выкрикивать нецензурные слова в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Сам игрок пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину на оскорбительные скандирования в свой адрес от фанатов.

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