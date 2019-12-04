Суд запретил лидеру фанатов «Спартака» посещать матчи из-за оскорбления Дзюбы

Фанат московского «Спартака» Валерий Бевз (Валера Амиго) оштрафован на 5 тыс. рублей Петроградским районным судом Петербурга за нарушение правил поведения зрителей, также в течение полутора лет ему запрещено посещать официальные спортивные соревнования.

Судом было установлено, что Бевз во время матча между «Зенитом» и «Спартаком» на трибуне гостевого сектора стадиона «Газпром-Арена» через мегафон выкрикивал нецензурные оскорбления в адрес игрока «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы и призывал к этому других болельщиков сектора.

Фанат свою вину не признал, он заявил, что действительно был в секторе болельщиков «Спартака» с громкоговорителем и использовал его для скандирования «кричалок» в поддержку команды, однако оскорблений в адрес игрока не выкрикивал.

«Спартак» в свою очередь выразил обеспокоенность по поводу ситуации вокруг его болельщиков в Петербурге.

«В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга», – цитирует «Интерфакс» заявление «Спартака».

Клуб намерен за свой счет оказать помощь болельщику. «Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему «заводящему», которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

В минувшее воскресенье в Петербурге накануне матча между местным «Зенитом» и московским «Спартаком» задержали более 80 фанатов столичного клуба.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 15 суток троих болельщиков московского «Спартака» за нецензурную брань в общественном месте.