Фанатов «Спартака» арестовали на 15 суток за мат в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 15 суток троих болельщиков московского «Спартака» за нецензурную брань в общественном месте, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Еще 19 человек оштрафовали на 500 рублей каждого по статье «мелкое хулиганство», передает «Интерфакс».

Накануне вечером «Зенит» обыграл «Спартак» в Санкт-Петербурге со счетом 1:0. Перед этим стало известно о массовых задержаниях фанатов «красно-белых».