«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в РПЛ

Футболисты петербургского «Зенита» на своем поле одержали победу над московским «Спартаком» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

На 21-й минуте нападающий «Зенита» Артем Дзюба выиграл верховое единоборство в борьбе с защитником «Спартака» Ильей Кутеповым и пробил головой. Вратарь «Спартака» Александр Максименко отразил удар, мяч попал в колено упавшего Кутепова и отскочил в ворота. На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), после забитого мяча арбитры просматривали этот эпизод на предмет фола Дзюбы на Кутепове в верховом единоборстве, судьи приняли решение засчитать забитый мяч.

На 49-й минуте полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев был удален за вторую желтую карточку. На 34-й минуте Кутепов получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне, таким образом, футболист пропустит матч следующего тура РПЛ.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, команда набрала 42 очка в 18 матчах, «Спартак» располагается на восьмой строчке (22 очка).

В 19-м туре «Зенит» примет московское «Динамо» 6 декабря, «Спартак» дома сыграет с «Ростовом» 8 декабря.

Ранее в воскресенье стало известно о массовых задержаниях фанатов «Спартака» в Петербурге.