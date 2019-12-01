Стало известно о массовых задержаниях фанатов «Спартака» в Петербурге

В Санкт-Петербурге накануне матча между местным «Зенитом» и московским «Спартаком» задержали более 80 фанатов столичного клуба, сообщают СМИ.

К утру 1 декабря в отделениях полиции побывали 86 футбольных фанатов, из которых 81 – болельщики «Спартака». Почти всем выписали штрафы за мелкое хулиганство, пятерых оштрафовали за распитие спиртных напитков на улице, сообщает «Фонтанка».

Нарушения и составленные протоколы не помешают фанатам посетить вечером в воскресенье «Газпром-арену», где состоится матч «Зенита» и «Спартака».

В ноябре фанаты «Спартака» оказались в центре скандала. Сборная России обыграла команду Сан-Марино в гостях со счетом 5:0. Однако с самого начала матча группа спартаковских болельщиков начала выкрикивать нецензурные слова в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

За их выходку «Спартак» был оштрафован на 100 тыс. рублей.