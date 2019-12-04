МВД выступило с заявлением по поводу задержаний фанатов «Спартака»

В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объяснили, с чем были связаны задержания более 70 фанатов московского «Спартака» в Северной столице перед матчем с «Зенитом».

«Данные действия позволили предотвратить грубые и массовые нарушения общественного порядка и провести оба спортивных мероприятия на достойном уровне с точки зрения безопасности», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД.

Указывается, что полиция проводила в Петербурге профилактическую работу «по пресечению и предотвращению грубых нарушений общественного порядка футбольными фанатами».

В итоге более 70 болельщиков привлечены к административной ответственности, часть из них отправлены под административный арест, несколько десятков фанатов оштрафованы. В среду 34-летнего жителя Москвы оштрафовали на 5 тыс. рублей и лишили права посещать спортивные мероприятия на 1,5 года.

Московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Отметим, что за фанатов «Спартака» вступились болельщики ЦСКА, а в РФС воздержались от оценок ситуации.