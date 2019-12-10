Почему российские футбольные фанаты уходят с трибун?

8 декабря на сайте «Фратрии», главного объединения фанатов «Спартака», появилось заявление:

«Мы, болельщики «Спартака», обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России. Мы не можем закрывать глаза на события, которые ранее произошли с нами в Ростове, где мы столкнулись с агрессией со стороны сотрудников местного ОМОНа. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что в подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, регулярно попадают болельщики и других команд. Болельщики «Локомотива» подверглись массовым задержаниям в Самаре, болельщики «Зенита» столкнулись с необоснованной жестокостью со стороны правоохранителей Казани и Екатеринбурга, фанаты ЦСКА - с нарушением своих конституционных прав в Туле».

В конечном итоге фанаты призвали всех болельщиков своей и других команд покинуть трибуны во время матчей 19-го тура чемпионата России, последнего перед зимним перерывом. В результате 7-8 декабря акцию поддержали фанаты 11 клубов, в том числе «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Локомотива».

Ситуация, которую до сих пор никак не комментируют в РФС, обострилась 1 декабря, когда в Петербурге перед матчем «Зенита» со «Спартаком» местные полицейские задержали около двухсот болельщиков «красно-белых». По словам фанатов, людей задерживали на улицах, в барах, вменяя мелкое хулиганство, хотя большинство вели себя спокойно. Кто-то отделался штрафами, кто-то провел в камерах по несколько суток.

Но все началось не 1 декабря, а летом. Фанаты весь сезон были недовольны обращением со стороны гвардейцев, ужесточивших свои методы перед чемпионатом мира, и последние истории с матерными кричалками в адрес Артема Дзюбы и последующим призывом Эдгарда Запашного «крошить» фанатов за нецензурную лексику просто подлили масла в огонь, не более того. Если быть точным, хронология была примерно следующая:

22 мая. финал Кубка России. «Локомотив» – «Урал». Матч проходил в Самаре, и перед игрой росгвардейцы в одном из местных баров задержали более 50 фанатов московского клуба. Стычек не было, их просто доставили в отделение, где объяснили свои мотивы наводкой о «шумном поведении» и «толпе людей с кастетами».

20 июля. 2-й тур. «Ростов» – «Спартак». Несколько сотен болельщиков московской команды не выпускали с трибун. Примерно через полчаса после финального свистка началась давка, фанаты, которых толпа бросила на стюардов, начали с ними конфликтовать. Затем с дубинками подоспел ОМОН. Впоследствии в Росгвардии действия своих сотрудников объяснили поиском болельщиков, которые жгли на трибунах файеры.

«Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок - разжигали файеры и бросали хлопушки. Это было зафиксировано на видео. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролёрам-распорядителям», – заявили в Росгвардии.

РФС в итоге оштрафовал «Ростов» за плохую организацию выхода фанатов, но ситуацию это не спасло.

14 июля, 3 августа, 1 сентября, 6 октября. «Зенит» – «Тамбов», «Краснодар», «Урал». «Арсенал» – ЦСКА. Для болельщиков чемпионов России сезон начался хуже некуда. Уже в первом туре на домашнем для них матче против «Тамбова» ОМОН стал выцеплять отдельных фанатов с «Виража» «за агрессивное поведение» и сажать их в автозаки. Другие болельщики с этим не согласились – и решили своих отбить. Удалось.

Затем – 4-й тур, матч с «Краснодаром», тоже домашний. Небольшая группа болельщиков вышла покурить в подтрибунное помещение. «Курилка» оказалась огорожена. Фанаты решили подвинуть ограждение, но это заметили сотрудники ОМОНа. Как результат – массовая драка. Два болельщика в итоге получили реальные сроки за насилие в отношении представителя власти.

Затем был матч с «Уралом» в Екатеринбурге. Здесь обошлось без прямых столкновений на трибунах, но незадолго до игры, сразу после шествия с флагами клуба по городу, полиция задержала троих фанатов «Зенита». По их словам, это произошло из-за провокации со стороны местного майора, «тыкавшей» в лица фанатам мобильным телефоном. Возникла перепалка, а непосредственно у стадиона троих ее участников задержали. В итоге суд оштрафовал каждого на 10 тысяч рублей за «нарушение порядка проведения митинга».

Схожая ситуация произошла и с фанатами ЦСКА, которые в начале сентября приехали на выезд в Тулу. Там они провели довольно громкое шествие через центр города, частично перекрыв автомобилям проезд. Задержали 50 человек: 20 просидели несколько суток, остальные отделались штрафами разного размера.

19 ноября. Сан-Марино – Россия. Отборочный матч к Евро-2020 вывел конфликт на новый уровень – небольшая группа российских фанатов скандировала матерные кричалки в адрес капитана сборной Артема Дзюбы, тот обиделся и подключил к вопросу РФС. Там пообещали найти виновных и закрыть им доступ на стадионы. Как минимум не пустить на матчи чемпионата Европы.

Затем было 1 декабря и массовые задержания болельщиков «Спартака» – именно они лидируют по уровню своей нелюбви к Дзюбе, предавшему, по их мнению, клуб и переметнувшемуся в стан «Зенита». И на этом фоне – призывы «ломать кости» от Запашного, ответ ему от Василия Уткина, реплика Валерия Карпина о том, что «в Европе никто не запрещает болельщикам материться».

История с Дзюбой только обострила недовольство болельщиков – теперь к Росгвардии в качестве объекта ненависти добавился РФС, стоящий, по их мнению, не за, а против фанатов.