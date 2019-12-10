Уткин назвал Запашного потомственным мучителем зверей

Российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин назвал гендиректора Большого московского цирка Эдгарда Запашного «потомственным мучителем зверей» и возмутился, что тот хочет научить его «быть мужчиной».

«Подумать только, потомственный мучитель зверей учит меня быть мужчиной. Меня этому папа учил, пока твой учил тебя унижать животных. Как известно, тигр, который брал в рот голову Запашного, в дальнейшем считается опущенным», – написал Уткин в своем Twitter.

Уткин в своей программе «Футбольный клуб» на YouTube назвал Запашного «живодером», а его высказывания объяснил «дегенеративным умом». В ответ на это дрессировщик предложил журналисту поговорить «по-мужски».

Ранее Запашный предложил «переломать части тела» футбольным болельщикам после ситуации с оскорбительными высказываниями фанатов московского «Спартака» в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Позднее он заявил, что его слова относились не к болельщикам, а к ультрас, которые ведут себя агрессивно.