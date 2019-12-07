Запашный удивился реакции на его слова о футбольных фанатах

Дрессировщика Эдгарда Запашного удивила бурная реакция на его заявление о футбольных фанатах. Он подчеркнул, что его слова относились не к болельщикам, а к ультрас, которые ведут себя агрессивно.

В комментарии изданию «Подъем» Запашный сообщил, что не слышал о поданном в отношении него заявлении в Следственный комитет России и прокуратуру.

«Я считаю, что фанатам «Спартака» надо прочитать мое полное интервью и научиться отделять фанатов от ультрасов. Меня удивляет, что именно болельщики «Спартака» приняли это на свой счет, я слово «Спартак» даже не произнес в интервью», – отметил он.

Запашный подчеркнул, что его слова с призывом «крошить» болельщиков были вырваны из контекста. Он уточнил, что говорил только о фанатах, которые проявляют физическую агрессию.

«Когда люди начинают угрожать, применять физическую силу, сжигать стадионы, машины, когда люди проносят запрещенные предметы, ОМОН уже там, ОМОН готов к этому ко всему. К сожалению, прямую агрессию можно погасить только агрессией», – сказал он.

Между тем генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил ТАСС, что руководство московского футбольного клуба «Спартак» с пониманием относится к акции болельщиков, которые намерены покинуть трибуны во время домашнего матча чемпионата России против «Ростова».

«Мы не хотим, чтобы такое повторялось, как в Питере. Мы не могли раньше никак поддержать их, потому что мы можем принимать какие-то решения только внутри стадиона. Мы поддержали нашего заводящего. Юридическая помощь троим фанатам уже невозможна, им уже завтра выносят приговор», – заявил Цорн.

Напомним, 1 декабря перед матчем чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге были задержаны за мелкое хулиганство около 90 футбольных фанатов, большинство из них поддерживали красно-белых. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 4 декабря привлек к административной ответственности заводящего «Спартака» Валерия Бевза, он был наказан штрафом в размере 5 тыс. рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на полтора года. После этого организация болельщиков красно-белых «Фратрия» призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.

Во время матчей 19-го тура в пятницу активные болельщики тульского «Арсенала», московского «Локомотива», «Зенита» и столичного «Динамо» покинули трибуны в первом тайме в знак поддержки фанатов «Спартака».

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет в субботу на стадионе «Открытие-Арена» в Москве.

Накануне в соцсетях появились видео, на которых фанаты «Локомотива» перед уходом с трибун в знак солидарности со «Спартаком» выкликивали оскорбления в адрес Запашного.

Ранее Запашный, комментируя ситуацию вокруг форварда «Зенита» Артема Дзюбы, предложил «переломать части тела» футбольным болельщикам.