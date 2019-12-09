Уткин ответил на предложение Запашного «поговорить по-мужски»

Российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что получает от гендиректора Большого московского цирка Эдгарда Запашного сообщения с предложением «поговорить по-мужски».

«Мне тут пишет и шлет голосовые сообщения Эдгард Запашный: «Здравствуйте Мне сказали что вы какую то грязь про меня написали? А позвонить мне прежде и поговорить по-мужски не получилось? Может, сначала надо разобраться в вопросе?» – рассказал Уткин в своем Telegram-канале.

«Обсуждать нечего, в цирк с живодерами я принципиально не хожу и никому не советую, особенно с детьми», – заявил он в ответ Запашному.

«А если Эдгарду захочется «суда поединком», право подраться с Запашным будет выставлено мной на благотворительный аукцион. Думаю, желающие найдутся», – добавил Уткин.

Напомним, Запашный оказался в центре скандала, когда, комментируя ситуацию вокруг форварда «Зенита» Артема Дзюбы, предложил «переломать части тела» футбольным болельщикам. Позднее он заявил, что его слова относились не к болельщикам, а к ультрас, которые ведут себя агрессивно.

Уткин в своей программе «Футбольный клуб» на YouTube назвал Запашного «живодером», а его высказывания объяснил «дегенеративным умом».