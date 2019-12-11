Польская компания запросила у России компенсацию за «грязную» нефть

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила российским компаниям-поставщикам претензии по поводу загрязненной нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«PKN Orlen направила запрос российской стороне, требуя компенсации за загрязненную нефть», – указал источник, передает ТАСС.

В июле Orlen направила российской стороне первую часть претензий, связанных с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

Польша не единственная, кто надеется получить компенсацию. Так, Минск рассчитывает, что размер компенсации из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной российской нефти, составит около 70 млн долларов.

В июле «Транснефть» утвердила максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба». Также в компании назвали способ, который поможет избежать повторения ситуации с загрязнением нефти.