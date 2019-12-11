Болельщики «Спартака» запустили проект в защиту животных из цирков

Объединение болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» «Фратрия» заявило, что запустит благотворительный проект в защиту диких животных, угнетаемых в цирках и индустрии развлечений.

«Мы уверены, что в XXI веке наше общество должно избавиться от насилия над животными ради потех. Многие страны мира на законодательном уровне ввели запрет на использование диких животных в индустрии развлечений, и мы будем добиваться запрета такой деятельности в России», – передает РИА «Новости» сообщение «Фратрии».

Напомним, группа болельщиков выкрикивала нецензурные слова в адрес Дзюбы и на матче сборной России против команды Сан-Марино. В том матче Россия победила со счетом 5:0. После этого травля футболиста продолжилась и в матчах РПЛ, а форвард пожаловался на нецензурные скандирования в свой адрес президенту РПЛ Сергею Прядкину

Так, сначала «Спартак» был оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес Дзюбы затем клуб еще раз оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за оскорбительных кричалок в адрес футболиста «Зенита».

После этого стало известно о массовых задержаниях фанатов «Спартака» в Петербурге.

За фанатов «Спартака» вступились болельщики ЦСКА, а в РФС воздержались от оценок.

Задержания фанаты всей страны встретили масштабным флеш-мобом. Болельщики просто уходили с трибун.

Дрессировщик Эдгард Запашный, комментируя ситуацию вокруг Дзюбы, предложил «переломать части тела» футбольным болельщикам, после чего фанаты переключились с оскорблений Дзюбы на Запашного и даже отомстили ему в «Википедии».

Российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин в своей программе «Футбольный клуб» на YouTube назвал Запашного «живодером», а его высказывания объяснил «дегенеративным умом». В ответ на это дрессировщик предложил журналисту поговорить «по-мужски», после чего комментатор назвал Запашного «потомственным мучителем зверей» и возмутился, что тот хочет научить его «быть мужчиной».