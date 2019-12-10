Меркель назвала Путина «победителем» саммита «нормандской четверки»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель перед пресс-конференцией по итогам саммита «нормандской четверки» сказала президенту России Владимиру Путину, что считает его победителем на этих переговорах, утверждает журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

«Когда лидеры шли уже на пресс-конференцию, Ангела Меркель сказала Владимиру Путину без особой радости: «Сегодня ты победитель», – пишет Колесников в своей статье на портале «Коммерсант».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о «ничьей» по итогам переговоров с Путиным. В Совфеде заявили, что эта оценка со стороны украинского лидера завышена.

В понедельник состоялись переговоры «нормандской четверки» в Париже, а также двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По итогам саммита лидеры «нормандской четверки» выступили за изменения законов Украины на основе «формулы Штайнмайера».