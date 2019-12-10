«Нафтогаз» счел конструктивными переговоры с Россией в Париже

Переговоры с российской стороной по газу, которые состоялись на полях «нормандского саммита» в Париже, прошли конструктивно, заявил исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

При этом он подчеркнул, что требования по компенсации в спорах с Газпромом «не обнуляются», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Наш».

Витренко заявил, что на переговорах в Париже Киев «аргументировано объяснил», почему позиция украинской стороны «законна» и «почему решения арбитражей окончательны и обязательны для выполнения».

По его словам, вопрос о заключении транзитного договора по газу требует дальнейших переговоров в различных форматах. В частности, ожидаются переговоры с участием Еврокомиссии, после которых станет «понятно, будет соглашение или не будет соглашения», передает ТАСС.

Украина и Россия договорились продолжать переговоры по газу, сообщил Витренко.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на телеканале ICTV заявил, что Россия и Украина, насколько ему известно, в Париже «никаких договоренностей» по газу не достигли.

Напомним, глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания ждет от Украины конструктивной позиции по экономически обоснованным условиям транзита газа с 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД указывала, что холодная зима вынудит Киев просить Москву о газе.

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