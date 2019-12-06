Миллер сказал, что Газпром ждет от Украины

Глава Газпрома Алексей Миллер в ходе встречи с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину графом Георгом фон Вальдерзее заявил, что компания ждет от Украины конструктивной позиции по экономически обоснованным условиям транзита газа с 2020 года.

«Украина продолжает имплементацию в национальное законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. Это работа еще не завершена и предполагает создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора», – сообщили в Газпроме, передает ТАСС.

В пятницу Нафтогаз заявил, что готов получить от Газпрома 3 млрд долларов.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину, вопрос только в экономической целесообразности.

До этого Нафтогаз предложил Газпрому способ снизить тариф на транзит. Однако председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявлял, что украинская сторона предложила очень высокие тарифы на транзит газа в Европу с 2020 года.

Также Нафтогаз сообщал, что с Газпрома удалось взыскать 2,1 млрд долларов по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем. Эта сумма составляет 45% от компенсации.