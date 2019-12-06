Нафтогаз рассказал о сделанном Газпрому предложении

Украинская компания Нафтогаз на переговорах с Газпромом в Вене заявила о готовности получить уже присужденные ей 3 млрд долларов газом, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«Завершили очередной раунд переговоров с Газпромом в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа. <...> Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что мы готовы рассматривать возможность получить газ от Газпрома в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов)», – написал Витренко в Facebook.

Он также отметил, что компания объявила о готовности отозвать новые исковые требования, если будет заключен долгосрочный контракт на транзит российского газа, который будет покрывать все расходы, и если Нафтогазу «будет компенсировано невыполнение Газпромом своих обязательств по текущим контрактам».

Витренко напомнил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов судебных споров, так как Газпром включает это в пакет переговоров по транзиту. «Именно это мы и сделали», – написал он, добавив, что теперь Киев готов вернуться к трехсторонним переговорам и рассказать ЕК о выполнении просьбы.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину, вопрос только в экономической целесообразности.

До этого Нафтогаз предложил Газпрому способ снизить тариф на транзит. Однако председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявлял, что украинская сторона предложила очень высокие тарифы на транзит газа в Европу с 2020 года.

Также Нафтогаз сообщал, что с Газпрома удалось взыскать 2,1 млрд долларов по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем. Эта сумма составляет 45% от компенсации.