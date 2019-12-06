Нафтогаз рассказал о сделанном Газпрому предложении

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6 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 20:50  |  vz.ru
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Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

Владимир Путин впервые публично отчитал Болгарию за срывы сроков строительства «Турецкого потока»Фото: gazprom.ru
Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории, заявил Владимир Путин. Вероятно, из-за давления со стороны, считает президент. Тут же последовавшие оправдания болгар доверия не вызывают. София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой. Подробности...
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Трампу придется согласиться на предложение Путина

Путин хочет, чтобы Трамп быстрее определился с СНВ-3 Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Украинским черноземом завладеет Запад

Знаменитая украинская пшеница все больше переходит в руки иностранцевФото: Pavlo Pakhomenko/Zuma/Global Look Press
На Украине готовится едва ли не главный дележ собственности, доставшейся стране после краха СССР – распродажа сельхозземель. Звучат опасения, что знаменитый украинский чернозем попадет в руки иностранцев, прежде всего граждан России. Однако есть признаки того, что жителям Украины поздно бояться – земли страны уже скуплены иностранцами. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
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Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
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История Великой полярной армады началась 60 лет назад

Сергей Мардан, публицист
Северный морской путь добавляет глобальному статусу России веса гораздо больше, чем даже военный бюджет. Хотя и оборонный потенциал в освоении Арктики, конечно, тоже явно присутствует. Подробности...
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      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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              Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

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              Нафтогаз рассказал о сделанном Газпрому предложении

              6 декабря 2019, 19:48

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Украинская компания Нафтогаз на переговорах с Газпромом в Вене заявила о готовности получить уже присужденные ей 3 млрд долларов газом, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

              «Завершили очередной раунд переговоров с Газпромом в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа. <...> Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что мы готовы рассматривать возможность получить газ от Газпрома в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов)», – написал Витренко в Facebook.

              Он также отметил, что компания объявила о готовности отозвать новые исковые требования, если будет заключен долгосрочный контракт на транзит российского газа, который будет покрывать все расходы, и если Нафтогазу «будет компенсировано невыполнение Газпромом своих обязательств по текущим контрактам».

              Витренко напомнил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов судебных споров, так как Газпром включает это в пакет переговоров по транзиту. «Именно это мы и сделали», – написал он, добавив, что теперь Киев готов вернуться к трехсторонним переговорам и рассказать ЕК о выполнении просьбы.

              Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину, вопрос только в экономической целесообразности.

              До этого Нафтогаз предложил Газпрому способ снизить тариф на транзит. Однако председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявлял, что украинская сторона предложила очень высокие тарифы на транзит газа в Европу с 2020 года.

              Также Нафтогаз сообщал, что с Газпрома удалось взыскать 2,1 млрд долларов по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем. Эта сумма составляет 45% от компенсации.


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