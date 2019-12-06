Нафтогаз заявил о взыскании с Газпрома 2,1 млрд долларов

С Газпрома удалось взыскать 2,1 млрд долларов по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев. По словам руководителя украинской компании, эта сумма составляет 45% от компенсации, присужденной в феврале 2018 года.

«Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины», – заявил Коболев в интервью LIGA.net.

Также он заявил, что Нафтогаз в настоящее время работает над взысканием оставшейся суммы. С учетом процентов это, как он уточнил, составляет около 3 млрд долларов.

Если Газпром не вернет оставшуюся сумму, Нафтогаз получит разрешения местных судов на продажу его активов, добавил Коболев.

Ранее Нафтогаз заявил, что готов обсудить отказ от последних исковых требований к Газпрому на общую сумму 12,2 млрд долларов при условии компенсации со стороны российской компании.