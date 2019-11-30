Нафтогаз назвал условие отказа от исков к Газпрому на 12,2 млрд долларов

Украина готова обсудить отказ от последних исковых требований к Газпрому на общую сумму 12,2 млрд долларов при одном условии, заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«Мы сказали, что об этих 12,2 млрд долларов мы не можем забыть. Давайте рассматривать возможность того, как мы получим 3 млрд долларов (выплаты которых от Газпрома ждет Украина по решению Стокгольмского арбитража – прим. ВЗГЛЯД) и компенсацию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина».

«И если вы хотите, чтобы мы отказались от 12,2 млрд долларов, то какую компенсацию мы получим?» – задается вопросом Витренко.

Напомним, Нафтогаз подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против Газпрома. Украинская сторона просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,248 млрд долларов.

В Кремле подчеркивали, что руководство России считает абсурдными и неприемлемыми претензии Киева к Москве по газовому вопросу.