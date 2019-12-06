Холодная зима вынудит Киев просить Москву о газе

В Германии посчитали, во сколько обойдется остановка транзита газа по украинскому маршруту каждой из сторон. Оказалось, что ни Европе, ни Украине беспокоиться не о чем, больше всего потеряет Газпром. Глава «Нафтогаза» заявляет: предстоящей зимой ему не нужен ни транзит, ни импорт. Не беспокоит его и двукратный рост цен на газ. Но это спокойствие руководителя нефтегазового холдинга обманчиво.

Европа в целом не пострадает, если российские поставки по украинскому маршруту будут остановлены с 1 января 2020 года, посчитали немецкие ученые EWI. Куда больший убыток понесет Газпром, считают там.

«Ни в одной из стран ЕС энергетическая безопасность не окажется под угрозой, причем во всех рассмотренных сценариях», - заявил руководитель авторского коллектива Зимон Шульте, представляя исследование.

С одной стороны, немцы правы, европейцы вряд ли замерзнут, так как по сравнению с 2009 годом ситуация на газовом рынке ЕС серьезно изменилась. Во-первых, подземные хранилища газа в Европе заполнены до максимума. И сами европейцы, и Газпром активно закачивали туда топливо весь год, ведь о рисках закрытия украинского транзита известно давно.

Во-вторых, в ЕС появились терминалы по приему СПГ, а с 2013 года и «Северный поток-1». Польша недавно смогла своим иском перекрыть половину газопровода Opal, который является продолжением «Северного потока-1» по европейской территории. Но нет сомнений, что в случае кризиса ЕС найдет способ, как вернуть Opal полную загрузку.

В-третьих, появились новые трубопроводы, намного лучше связывающие европейские страны между собой, что позволит более оперативно направлять топливо туда, где его не хватает из-за закрытия украинского направления.

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Другой вопрос, что цены на газ однозначно вырастут, поэтому финансовых потерь европейцам не избежать. Сейчас газовые цены в Европе, правда, находятся на своих исторических минимумах – в третьем квартале они упали до 160 долларов за тысячу кубометров. Средняя цена по году на российский газ будет в районе 180 долларов за тысячу кубометров.

Немцы констатируют, что Северо-Западная Европа, благодаря в том числе «Северному потоку-1» и «Ямал-Европе», защищена от дефицита газа намного лучше, чем Юго-Восточная Европа. Поэтому на севере цены на газ подрастут буквально на 3-5% (в Германии, Дании, Нидерландах, Чехии, Швеции, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Франции, Словакии и Венгрии), посчитали немецкие эксперты.

Тогда как в Италии, Хорватии, Австрии и Словении цены вырастут уже на 9-10%. А вот в Румынии цены подскочат на 18% или на 30 долларов, в Болгарии - на 24% или 40 долларов, а в Греции на все 45% или 70 долларов за тысячу кубометров, хотя эта страна и обладает терминалом по приему СПГ, который в сценарии EWI будет работать на полную мощность.

Но это оптимистичный сценарий на случай теплой погоды. Если же в январе стукнут сильные морозы, то цены вырастут сильней. В Германии, например, на 7% или 12 долларов, а в Греции – на 56% или на 90 долларов (от минималки в 160 долларов сейчас). Наиболее уязвимыми перед закрытием украинского транзита оказываются три европейские страны - Греция, Болгария и Румыния, считают немецкие эксперты.

По их расчетам,

европейцам придется потратить на более дорогой газ дополнительно 1,5 млрд евро в случае теплой погоды, и 2,1 млрд евро - при холодной зиме. При этом, Газпром потеряет больше, чем потребители в Евросоюзе – а именно 3,4 млрд евро от недопоставок газа европейцам в первом квартале.

При этом Украина пострадает меньше всех, так как ее ущерб немцы оценили в минус 0,5 млрд евро от потери транзитных сборов.

Однако расчеты немцев на практике могут оказаться слишком оптимистичными. В моменте на новостях о неподписании нового транзитного контракта на спотовой бирже ЕС возникнет паника и цены могут взлететь в разы. Потому что влияние оказывает не только соотношение спроса и предложения, но и психологический фактор.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ждет минимум двукратный рост цен на газ в Европе на первых порах, добавляя, что «кризисные цены спрогнозировать сложно». В этом случае европейским потребителям придется закупать газ на споте уже не по 160, а по 320 долларов за тысячу кубометров или даже выше. Плюс в том, что поставщики СПГ с радостью направят свои суда в Европу, где продавать газ станет выгодно. При этом стоимость газпромовского газа для европейцев от этого не изменится, потому что его цена зафиксирована в контрактных формулах.

Что касается Газпрома, то его прямые потери от недопоставки газа в Европу из-за отсутствия украинского транзита могут быть компенсированы другим газом. Во-первых, за счет поставок газа из подземных хранилищ, расположенных в Европе и закачанных под завязку. Во-вторых, за счет поставок СПГ. Это может быть как российский СПГ с Ямала компании «Новатэк», так и купленный Газпромом на рынке СПГ для удовлетворения заявок европейцев.

Единственный минус в том, что покупать СПГ Газпрому придется по более высокой цене, а продавать по более низкой – той, которая прописана по европейским контрактам. Но здесь на первый план для Газпрома выходит задача обеспечить надежность контрактных обязательств во что бы то ни стало. Тем более, что в течение года благодаря запуску «Северного потока-2» Газпрому, скорее всего, удастся закрыть «потерянные» в первом квартале объемы. Европейские подземные хранилища после кризисной зимы, скорее всего, серьезно опустеют, что подтолкнет спрос на российский газ весной и летом в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Кроме того, без украинского транзита Газпром сможет сэкономить 3 млрд долларов, которые каждый год отдавал Нафтогазу. Расходы на транспортировку газа по собственному новому газопроводу обещают быть значительно ниже.

А вот Украина вряд ли потеряет только 0,5 млрд евро за отсутствие транзитных платедей за три месяца. Если в январе-марте 2020 года новый транзитный контракт не будет подписан, то подписывать его позже нет никакого смысла с точки зрения Газпрома, говорил ведущий эксперт ФНЭБ Игорь Юшков. Украинский транзит особенно нужен именно в первом квартале, а потом пиковый спрос на газ уходит, плюс в первом половине года заработает «Северный поток-2», а к концу года - европейская нитка «Турецкого потока». Поэтому Украина потеряет все 3 млрд долларов, которые Газпром платил ей за транзит в год. Хотя российский президент Владимир Путин говорит, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину. Но это вопрос экономической целесообразности, добил он.

По каким-то причинам немецкие эксперты упускают из вида также рост расходов Украины на импортный газ. Сам Коболев не скрывает, что если цены на газ вырастут вдвое в Европе, то и для Украины топливо подорожает.

Вместо 200 долларов за тысячу кубометров, которые Киев сейчас платит европейцам за так называемый реверс, придется платить вдвое больше – все 400 долларов плюс расходы за транспортировку.

Ведь сейчас украинцы получают 10,5 млрд кубометров импортного газа путем бумажного реверса только благодаря тому, что по их трубе транзитом в Европу течет российский газ. Не будет российского транзита, не будет свободного газа в Европе для Украины, отмечает Юшков. Если такой газ вдруг и появится, то, скорее всего, это будет СПГ, который придет в польский терминал.

Впрочем, к росту цен на газ глава «Нафтогаза» относится спокойно. В интервью украинской прессе Коболев уверяет, что «по нашим расчетам, Украина спокойно сможет пройти эту зиму». «Мы старались подготовиться и технически, и операционнно к разным ситуациям», - говорит Коболев, добавляя, что первые три месяца года страна может обойтись вообще без импорта газа благодаря запасам в ПХГ.

Однако так говорить может Европа, потому что риски замерзнуть у них действительно минимальны, пострадают только европейские кошельки. Но вот Коболев никак не может гарантировать спокойной зимы украинцам - газ будет дорогой и его будут экономить. Собственно, поэтому после обещаний не замерзнуть Коболев оговаривается, «если не будет никаких форс-мажорных ситуаций». Этим форс-мажором он потом и будет оправдываться.

«Газотранспортная система никогда не работала в реверсном режиме с запада на восток. Импортный газ Украина получала всегда путем отбора топлива из транзитной трубы, а потом она эти объемы компенсировала Газпрому из подземных хранилищ на западе страны. В случае отсутствия транзита должен будет заработать реальный физический реверс. Коболев пытается успокоить, что технически это все возможно, но так это или нет покажет только практика», - говорит Игорь Юшков.

Многое зимой без транзита будет зависеть от расторопности и слаженности работы украинских специалистов в энергетике, от технической готовности объектов инфраструктуры, а также от удачи. Чем морозней будет на улице, тем выше будут риски технических аварий и недопоставок газа в украинские дома.

«В Нафтогазе умалчивают о том, какие будут ограничения в потреблении газа.

Если Украина надеется только на те объемы газа, которые закачаны в подземные хранилища – это 20-21 млрд кубометров, то придется серьезно ограничить украинских потребителей в газе. В первую очередь встанет промышленность, во вторую – ограничат поступление газа населению», – объяснял член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук.

Достаточно вспомнить, что было зимой 2008-2009 года, когда транзит и импорт российского газа были остановлены на три недели. «Нафтогаз» тогда действительно поднимал газ из подземных хранилищ, которые находятся на западе Украины и качал топливо на восток страны. Однако какую цену пришлось за это заплатить? Население тогда не замерзло только благодаря тому, что не работали почти все промышленные предприятия Востока. По официальным данным, в первом квартале 2009 года промышленные предприятия Украины потребили газа на 40% меньше, чем в тот же период 2008 года. Химические предприятия Украины, в частности, сократили потребление газа на 50%, и это сразу уменьшило суточную потребность страны в газе на 15 млн кубов.

Корольчук считает, что дольше трех недель энергосистема Украины в таком режиме не могла продержаться, поэтому срочно был подписан новый транзитный контракт. «По моим данным, сейчас украинская ГТС может проработать в режиме жуткой экономии потребления газа максимум полтора месяца. Дальше – неизвестно, что будет, если наступят морозы. Нельзя исключать чрезвычайной ситуации», – считает украинский эксперт.

Если температура в январе-феврале будет плюсовая, как в декабре, тогда Украина может пройти отопительный сезон без импорта газа только за счет газа в подземных хранилищах, если, конечно, технически справится с этим, считает Юшков. Но если будет мороз, то без импорта и транзита украинцам придется сокращать потребление газа, согласен он.

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