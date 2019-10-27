Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики

Уголь и электроэнергия из России наносят «огромный вредоносный удар» по украинской экономике, так что шахтеров уволят по мере закрытия шахт и электростанций. С такими обвинениями в адрес Москвы выступили в Киеве. К сожалению, украинской угольной отрасли и шахтерам действительно уготовлена незавидная судьба. Только виновников этого украинским чиновникам стоит искать в зеркале.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля и российской электроэнергии. На Украине разрешили покупать электроэнергию и уголь в России, а так как добыча угля в РФ сейчас ведется в основном карьерным способом, то это снижает его себестоимость и влияет на конечную стоимость поставок. Это наносит «огромный вредоносный удар» по украинской экономике. Такое мнение Мураев высказал в прямом эфире одного из телеканалов, а видео выложил на сервис YouTube.

По его словам, лишиться работы могут почти 50 тысяч украинских шахтеров: 30 тысяч, работающих в госсекторе, и 20 – в частном. В будущем Украина сократит выработку электроэнергии, что повлечет за собой новые увольнения, а города – спутники электростанций при их закрытии могут остаться без теплоносителей.

Украина действительно с начала октября возобновила импорт электроэнергии из России и Белоруссии по двусторонним договорам. Это было сделано впервые с 2015 года. Разрешила импорт Верховная рада.

«Это судьбоносное решение. Оно в первую очередь касается нашего тектонического выбора. Или мы идем в европейскую интеграцию, или мы возвращаемся к параллельной работе с Россией, и это вообще сводит на нет все. Ведь мы не можем ехать в Брюссель, требовать от них санкций, и с другой стороны покупать электроэнергию у страны-агрессора», – заявил в свою очередь первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

С политической точки зрения это действительно удивительный шаг. Ведь Украина по-прежнему официально придерживается тезиса, что Россия – это враг, с которым не стоит иметь никаких отношений, в том числе деловых. Поэтому формально Украина ранее отказалась и от покупки напрямую российского газа, и от импорта электроэнергии в 2015 году. Правда, импорт других энергоресурсов никуда не исчезал. Это и импорт российских нефтепродуктов, в том числе дизеля, и российского атомного топлива. Да и газ, который потребляет сейчас Украина, имеет российское происхождение, только проходит через европейские руки, прежде чем добраться до украинского потребителя.

Зачем же Украина спустя столько лет возобновила поставки электроэнергии из России? Официально это связано с дефицитом угля и нехваткой электроэнергии.

Буквально в начале сентября ситуацию с запасами угля на Украине депутат Верховной рады Михаил Волынец назвал катастрофической. На складах тепловых электростанций страны хранилось на 54% меньше угля, чем за аналогичный период прошлого года. Если не решить эту проблему, то в стране могут начаться ограничения подачи электроэнергии предприятиям и впоследствии их остановка, может произойти «развал энергетической системы», предупреждал он.

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Однако член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук не уверен, что была необходимость в покупке импортной электроэнергии. Дефицит электроэнергии в стране был создан скорее искусственно, считает он. «Насколько это решение (импортировать электроэнергию) было обосновано – не знаю. Но единственным выгодополучателем от всей этой истории стал Коломойский. Потому что именно близкая ему компания «Юнайтед Энерджи» начала импорт электроэнергии. Причем буквально через несколько дней после того, как был одобрен законопроект, разрешающий покупать электроэнергию в России. Учитывая, что подготовка пакета документов для такой торговли требует минимум три недели, то у компании Коломойского заранее были готовы все документы, и она только ждала внесения изменений в законодательство», – говорит Корольчук.

На этом фронте возобладал деловой прагматизм. «Российская электроэнергия дешевле. В рабочие дни цена ниже, чем на Украине, примерно на 30%. А в выходные дни вообще идет провал по цене. От этого выигрывает в первую очередь бизнес», – говорит Корольчук.

А когда заработает Белорусская АЭС, Украине будет еще сложней отказаться от закупки дешевой белорусской электроэнергии. Тем более что в этом случае снимается и политическая подоплека. Украинский эксперт уверен, что объемы импорта белорусской электроэнергии как раз могут серьезно вырасти. Пока же импорт электроэнергии из России идет небольшой – 100 МВт в сутки, и это никак не угрожает шахтерам, говорит Корольчук.

В скором времени Россия и Белоруссия могут оказаться спасительным окном для украинской энергетической системы. Бывший украинский депутат Мураев прав в том, что украинскую угольную отрасль ждут еще более тяжелые времена, в том числе закрытие шахт и увольнение шахтеров. Вот только перекладывать ответственность за такое положение дел на Россию или в перспективе на Белоруссию, где скоро заработает АЭС, несправедливо. Потому что добыча угля на Украине деградирует по велению самих украинских властей.

«Майданные власти погрузили угольную отрасль Украины в катастрофическую деградацию, но винить теперь в этом склонны российский уголь», – заявил ФБА «Экономике сегодня» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Украине нужно мириться с Донбассом, налаживать работу шахт, которые она сейчас обстреливает, а также возвращаться к дотациям отрасли. Без подобных мер с российским углем, американским или чьим-то еще украинская угледобыча продолжит деградировать – когда собственное производство налажено и эффективно, чужое сырье просто не нужно. А заявления Мураева лишь доказывают стремление политиков Киева переложить ответственность с себя на Москву, что давно никого не удивляет», – считает Фролов.

Интересно, что Украина импортирует уголь не только из России, но также из ЮАР, США и других стран. Однако в проблемах шахтеров винят только Россию. Хотя с точки зрения экономики российский уголь обходится украинцам как минимум дешевле, чем тот же южноафриканский и американский уголь. А возможность его быстро поставить не раз спасала страну от остановки украинских ТЭС и энергетического коллапса за последние годы.

«Если мы хотим избавиться от зависимости от импортного угля, то должны увеличивать добычу собственного угля, а также перевести станции, работающие на антраците, на газовую группу угля. В этом случае нужна поддержка государства. Всегда возникал вопрос – как можно переводить ТЭС на уголь газовой группы и тут же не поддерживать внутреннюю добычу угля, а говорить, что где-нибудь этот уголь купим. Конечно, купим, но за какую цену?» – говорит украинский энергетический эксперт Игорь Корольчук.

Напомним, что Киев отказался покупать антрацитный уголь у ДНР и ЛНР, что привело к дефициту антрацита на украинских ТЭС. Поэтому Украина решила спешно переводить станции с антрацита на другой вид угля (газовой группы). Но украинское государство ничего не сделало для того, чтобы наладить деловые связи с Донбассом или нарастить добычу угля у себя, поэтому пришлось искать его по всему миру и закупать втридорога.

Украина уже не раз сталкивалась с ситуацией дефицита угля и сокращением выработки электроэнергии по этой причине.

«Была программа по развитию угольного сектора. Но о том, чтобы поддерживать добычу угля, там речи не шло. Украинское государство сняло с себя ответственность за поддержку угольной добычи, возложив ее на частные компании. Такая позиция государства была в последние годы, и она остается»,

– говорит Корольчук.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предлагает выставлять ПАО «Центрэнерго» на приватизацию в связке с государственными шахтами. «Но там из 32 объектов всего пять шахт нормальные, перспективные», – говорит Корольчук. Бизнес держать нерентабельные шахты, конечно, не будет. Это означает, что их просто закроют и людей, конечно, уволят. А появившуюся «дыру» закроют импортом дешевой электроэнергии из Белоруссии, где заработает АЭС.

«С одной стороны, если все это убыточно, то незачем и держать. Однако с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, чтобы не было зависимости от других стран, в том числе от России и Белоруссии, надо поддерживать горнодобычу. Логика в госдотациях есть: нельзя все в энергетике приватизировать, сделать частным, чтобы оно приносило исключительно прибыль. Во многих странах идут по другому пути: поддерживают собственного производителя. Шахты в Донбассе при Советском Союзе, кстати, тоже были дотационные», – говорит Игорь Корольчук.

Таким образом, угольная добыча на Украине будет сокращаться, шахтеров неминуемо ждут увольнения. Однако Россия здесь явно ни при чем, украинские политики сами выбрали вместо собственной добычи импорт. Россия или Белоруссия в таком контексте скорее станет спасательным кругом для украинских потребителей электроэнергии.

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