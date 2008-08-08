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Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР

Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 годуФото: Ilya Naymushin/Reuters
Российские шахтеры в 2018 году должны наконец-то превзойти советских: угольная отрасль обещает установить рекорд по добыче. Еще недавно уголь считался топливом вчерашнего дня, но теперь спрос и цены на него растут, а углехимия готовится стать одной из ключевых отраслей в промышленности XXI века. Это очень хорошая новость для страны и ее бюджета. Подробности...
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Украина начала охоту на крымских выпускников

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Киев стал признавать выданные в Крыму российские официальные документы, а это шаг к реальному признанию Крыма российским. По крайней мере, именно таким способом Украина пытается переманить в свои вузы крымских выпускников, создавая им особые льготы при поступлении. Работает ли эта методика и что Россия может этому противопоставить? Подробности...
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Ушел главный певец советской империи

Кобзон не побоялся поддержать Лужкова во время его опалы. Просто из дружеских чувствФото: Михаил Галустов/ТАСС
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«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома

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В стране зреет путч, отвлечь от которого должны рассказы о «русских хакерах». Прокурор Мюллер не враг, а агент Трампа в его борьбе с «глубинным государством». Чтобы спасти президента, нужно выйти на улицы в «час икс». Такова платформа загадочного Q – якобы сотрудника разведки, объединившего миллионы американцев. Но кто он – последняя надежда президента или обычный «тролль»? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

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Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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          Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР

          Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 году   31 августа 2018, 11:20
          Фото: Ilya Naymushin/Reuters
          Текст: Николай Проценко

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          Российские шахтеры в 2018 году должны наконец-то превзойти советских: угольная отрасль обещает установить рекорд по добыче. Еще недавно уголь считался топливом вчерашнего дня, но теперь спрос и цены на него растут, а углехимия готовится стать одной из ключевых отраслей в промышленности XXI века. Это очень хорошая новость для страны и ее бюджета.

          Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 году. В Минэнерго уверены, что по итогам 2018 года он будет побит, что прямо связано с увеличением мирового спроса на уголь – растущая экономика стран Азии требует энергии.

          Даём стране и миру

          Рост российской угледобычи идет уже шесть лет и в общей сложности составил 15,5%. Ожидаемые объемы инвестиций и налоговых выплат в угольной промышленности – 130 и 100 млрд рублей соответственно. Таковы данные, приведенные министром энергетики Александром Новаком. К ним стоит также добавить экспортную статистику. В 2016 году из России было вывезено 164,9 млн тонн каменного угля на общую сумму 8,84 млрд долларов, а в 2017-м – 179,9 млн тонн на сумму 13,4 млрд. То есть средняя стоимость тонны экспорта выросла за год почти на 40%.

          По данным Федеральной таможенной службы, за первое полугодие текущего года объем экспорта составил уже 97 млн тонн (рост на 9,5% к первому полугодию 2017-го), а его общая стоимость – почти 8 млрд долларов (рост на 20,4% за тот же период). Столь высокие темпы свидетельствуют о том, что российский углепром чувствует себя на глобальном рынке весьма уверенно.

          Главный редактор журнала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич напоминает, что начавшееся в 2015 году сокращение угледобычи в Китае идет быстрее, чем сокращение числа угольных электростанций – с этим и связан скачок цен, ведь масштабы добычи в КНР были огромны. Обратный отскок возможен только в случае резкого увеличения угольного экспорта из США, но попыткам Дональда Трампа восстановить убитую при Обаме угольную промышленность жестко противостоит Конгресс. Параллельно растет спрос в Индии и Бангладеш с их дефицитом электроэнергии, а традиционный ведущий поставщик угля в эти страны – Австралия – в одиночку с этим ростом не справится. «Так что тренд на рост экспорта угля из России вполне устойчив», – подчеркнул эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД.

          По словам управляющего партнера компании «ФОК (Финансовый и организационный консалтинг)» Моисея Фурщика, на мировом рынке угля сейчас нет большого роста потребления, который мог бы поглотить любой прирост добычи. Но, с другой стороны, нет и спада: в течение последних пяти лет объем потребления угля колебался в пределах 5% (в коридоре 3706–3865 млн тонн). И, вопреки расхожему мнению, в обозримом будущем прогнозируется постепенное увеличение спроса – примерно на 0,5% в год, согласно прогнозам Международного энергетического агентства и ИНЭИ РАН.

          «Это будет происходить за счет увеличения потребления в Азии, прежде всего в Индии, и на фоне значительного падения спроса в Европе. А российские угольщики в последнее время как раз и ориентируют свою логистику в большей степени на Азию, расширяя мощности дальневосточных портов, – заявил Фурщик газете ВЗГЛЯД. – Угольный рынок очень конкурентный, нельзя говорить о гарантированном сбыте, тут важно соотношение «цена – качество». И сейчас российский уголь вполне конкурентоспособен. Цены на него находятся на относительно высоком, хотя и не рекордном уровне».

          Из всего этого следует два вывода. Первый – грядущий рекорд может стать «потолком» и в ближайшие годы добыча вряд ли будет существенно превышена. В то же время рынок сбыта для российского угля на предстоящие несколько лет обеспечен.

          Как хоронили углепром

          Но как же быть с прогнозами о вымирании угольной отрасли и утверждениями, что уголь – это топливо вчерашнего дня?

          Одна из донецких шахт. Фотография сделана в апреле 2014 года, то есть вскоре после государственного переворота на Украине
          Одна из донецких шахт. Фотография сделана в апреле 2014 года, то есть вскоре после государственного переворота на Украине

          В прошлом году экономист Владислав Иноземцев опубликовал в журнале Forbes статью, в которой подчеркивал, что угольная промышленность в последние годы уверенно растет только в развивающихся странах с их дешевой рабочей силой и «дырявым» природоохранным законодательством. Единственное исключение тут Австралия, но в крупнейших угольных державах прошлого (США, Германия, Польша) добыча угля устойчиво снижается.

          Действительно, углепром давно считается «грязной» отраслью экономики (в связи с этим экологически неблагополучный Китай и пошел на сокращение добычи), потому крайне непопулярен в «прогрессивных» СМИ, симпатизирующих «зеленым идеям». Но в последнее время ситуация начинает меняться. 

          «Экологические проблемы в основном возникают по трем причинам: плохое исходное качество угля, пыление при его перегрузке и устаревшие электростанции или котельные», – говорит Моисей Фурщик. Но все эти проблемы являются вполне решаемыми.

          Все то же сокращение добычи в Китае нацелено прежде всего на исключение из оборота низкокачественного угля, который дает значительные выбросы при сгорании и большой объем несжигаемых остатков. В России тоже идет подобный процесс, но не столь масштабно и за счет рыночных механизмов. «А два других потенциальных источника экологических проблем нивелируются за счет технического перевооружения, которым активно занимаются крупнейшие предприятия углепрома и электроэнергетики. Современные технологии позволяют обеспечить приемлемый природоохранный уровень как при перегрузке угля, так и при его сжигании», – подчеркивает Фурщик.

          Как пройдет заявленное в Китае замещение угля газом, пока сказать сложно. Зато можно уверенно утверждать, что угольная генерация в мире растет и постоянно модернизируется, развивает тему экологии основатель исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов. При этом, по его словам, до 30% угля можно использовать в различных направлениях углехимии, а потенциал этой отрасли в перспективе ближайших десятилетий весьма велик.

          Углехимия включает в себя три основных направления: пиролиз (коксование) – получение кокса и широкого спектра производных органических соединений, газификация – получение и очистка синтез-газа и его производных, гидрогенизация (прямая и непрямая) – получение из угля различных видов горючего и сырья для органического синтеза.

          Для понимания масштабов газохимии можно привести такую статистику. Как отмечалось в исследовании, выполненном по заказу Департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области для ОАО «Кузбасский Технопарк», на конец 2014 года в мире работало уже 272 завода по газификации углеродсодержащего сырья в составе 686 газификаторов суммарной мощностью 117 гигаватт. А на этапе строительства находились еще 74 завода в составе 238 газификаторов мощностью 83 гигаватта, причем за последние 30 лет удельная мощность газификаторов выросла почти вдвое.

          Мегапроекты в режиме ожидания

          Этот всемирный угольный ренессанс неизбежно заставляет вспомнить о том, что в России существует несколько огромных месторождений, освоение которых толком не начиналось, хотя вокруг них заявлялись многомиллиардные проекты. Самый известный – разработка Элегестского месторождения коксующихся углей в Тыве, для которого необходимо построить железную дорогу из Кызыла до станции Курагино в Красноярском крае протяженностью более 400 километров. В июне исполнилось ровно десять лет с момента подписания инвестсоглашения по этому проекту, но дорога так и не появилась, а вывозить уголь с Элегеста иным способом невозможно. В 2018-м к вопросу дороги планировали вернуться, но эксперты относятся к его перспективам сдержанно.

          «Инвестиционная привлекательность угольной отрасли существует только для тех, кто в ней уже участвует. Появления неожиданных новых игроков ожидать не приходится, равно как и мегапроектов наподобие освоения Элегестского месторождения. Все сопоставимые начинания пока находятся в стадии проработки», – отмечает Алексей Безбородов.

          Даже если заявленный концессионный проект по строительству дороги Кызыл – Курагино будет реализован в срок, Элегест заработает всерьез только примерно к 2023 году, говорит Моисей Фурщик. В то же время серьезных препятствий для проекта сейчас нет, и даже возможное ухудшение конъюнктуры мирового рынка угля им не станет. Другое дело – совершенно новые и удаленные месторождения, которые будет сложно поднять без существенной государственной поддержки, сколь бы ни были высоки цены на уголь.

          В этой ситуации, подчеркивает Фурщик, ведущим игрокам российского углепрома следует продолжать работу над повышением своей эффективности:

          «Нынешнее сокращение добычи угля в Китае близится к завершению и скоро перестанет влиять на цены. Циклические факторы тоже в какой-то момент начнут подталкивать цены вниз. Поэтому инвестиции в новые месторождения стоит делать аккуратно, выбирая наилучшие варианты и стараясь избегать излишней закредитованности. Чтобы сегодняшняя ситуация сохранилась при росте добычи, необходимо постоянно работать над составляющими коэффициента «цена – качество». Для обеспечения приемлемой себестоимости – наращивать преимущественно высокоэффективную добычу открытым способом, повышать производительность за счет технического перевооружения, держать под контролем тарифы РЖД. А для улучшения качества целесообразно постепенно уменьшать долю дешевого бурого угля и развивать обогатительные мощности».


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