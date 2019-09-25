Украина готова мерзнуть назло Газпрому

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25 сентября, среда  |  Последнее обновление — 21:23  |  vz.ru
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Москва и Минск оставили Украину без дизеля

Украина столкнулась с дефицитом дизельного топливаФото: Стрингер/РИА «Новости»
Украина оказалась в ловушке из-за дефицита дизельного топлива. Причем загнала туда она себя самостоятельно. Главной причиной стали введенные Киевом пошлины на поставки дизеля по трубопроводу. Не удалась и замена российского топлива белорусским. А свою нефтепереработку Украина уже давно уничтожила. Вернуть российского поставщика Киев теперь тоже вряд ли сможет. Подробности...
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Почему «китайская мечта» возвращается к идеалам коммунизма

Компартия Китая хочет оставаться коммунистической не только по названию Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Журналистов государственных СМИ Китая начинают экзаменовать на предмет знания ими марксизма и работ Си Цзиньпина. Пока проверка проходит в пилотном режиме и коснется всего 10 тысяч человек. Но в самой идее укрепления коммунистической идеологии накануне 70-летия КНР нет ничего удивительного – председатель Си давно взял курс на восстановление верности заветам коммунистических предков. Подробности...
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Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей

Эстония уверяет, что Су-34 вошел в ее воздушное пространствоФото: mil.ru
Эстония снова заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Минобороны ответило: Су-34 выполнял плановый перелет, маршрут был согласован, а пилот поддерживал связь с представителем страны НАТО – эстонским авиадиспетчером. Оказалось, что Россия зачастую действительно оповещает другие страны о полетах военных самолетов вдоль их границ. Но делает это далеко не всегда. Подробности...
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Литва гноит в тюрьме борца за Советский Союз

Юрий Мель содержится в Литве в противоречии со всеми юридическими нормамиФото: «Сегодня»/youtube.com
«Меня содержат не с политическими заключенными, а с убийцами, мошенниками и наркоторговцами, где существует реальная угроза моей жизни и здоровью...» Это цитата из обращения, которое на днях отправил из литовской тюрьмы полковник запаса Российской армии Юрий Мель. Литва осудила Меля за то, что еще лейтенантом он пытался сохранить Советский Союз. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Зачем Китаю Ближний Восток

Василий Кашин, Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт клуба «Валдай»
Растущее китайское присутствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА) сформировало устойчивый стереотип: Китай наращивает свое влияние в сфере экономики, но остается пассивным игроком в политике. Но это, мягко говоря, не так. Подробности...

Люди-флюгера не поспели за делом Устинова

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Активисты, меняющие свои взгляды в зависимости от того, что скажет «обчество» – не как таковое, а их конкретное общество, потому что обществ у нас как минимум два, либеральное и патриотическое – это фу как плохо. И это очень опасно. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

В СССР была своя Грета Тунберг

Дмитрий Бавырин, журналист
Это не история о карьеристке. Нет, это история об искренней, убежденной и упорной девушке. Хрущев писал о «лучшей комсомолке Советского Союза»: «человек с психическим дефектом, хотя и честный». Подробности...
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    Самые громкие убийства музыкантов

    Кто такая Грета Тунберг и почему ее слушают политики

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      В Китае открыли самый большой аэропорт в мире

      В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год
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              Украина готова мерзнуть назло Газпрому

              «Нафтогаз» готовит украинцам холодную зиму   25 сентября 2019, 21:00
              Фото: Dubravka Petric/PIXSELL/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Украина закачала в подземные хранилища наибольшие за последние девять лет объемы газа и полностью готова к отопительному сезону, заявил глава «Нафтогаза». Это делает позицию России и Газпрома на трехсторонних газовых переговорах более слабыми. Но на самом деле, считают эксперты, Украина блефует и без российского транзита ее ждет суровая зима.

              Украина полностью подготовилась к отопительному сезону, накопив более 20 млрд кубометров газа в хранилищах. Это более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние 9 лет, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в Facebook.

              По его словам, запасы газа позволят Украине пройти отопительный сезон даже в случае прекращения Россией транзитного контракта с января 2020 года. «Сегодня уже можно сказать – планы по подготовке к непростой зиме нам удалось полностью выполнить», – заключил он.

              Если Украина действительно готова пройти зиму без российского транзита, то позиция России и Газпрома на трехсторонних переговорах по газу становится крайне слабой. Получается, что «Нафтогазу» не нужен ни импортный российский газ, ни транзитный. Тогда как Россия не успеет полностью достроить ни «Северный поток-2», ни вторую нитку «Турецкого потока» - болгарский участок трубы через Сербию и Венгрию. Кроме того, даже когда «Северный поток-2» будет достроен, Россия сможет из-за скандального решения ЕК по газопроводу Opal качать по нему вдвое меньший объем газа, чем позволяет труба. В рамках третьего энергопакета ЕК Газпрому разрешается пользоваться только половиной мощностей европейских труб, хотя других поставщиков голубого топлива нет. Такая вот псевдолиберализация рынка газа.

              Если Украина действительно может справиться с зимой без России, то это значит, что Москве будет не так просто добиться обнуления судебных претензий друг к другу в рамках Стокгольмского арбитража, а также выгодного по объемам и срокам нового контракта. Скорее, это будет даже невозможно. Все это означало бы проигрыш России в газовом вопросе. Именно так украинская пресса и восприняла заявление главы Нафтогаза.  

              Проблема в том, Андрей Коболев выдает действительное за желаемое. Если не будет транзита, то Украина остается без импорта реверсного газа из ЕС. Этот газ, по сути, является российским, который Европа перепродает «Нафтогазу». Значит, единственным источником газа зимой будут подземные хранилища. 

              В этом случае имеется целый набор всевозможных рисков, которые в самом худшем случае приведут энергосистему Украины к полному коллапсу. А для нового президента такой вариант неприемлем.

              «Нафтогаз» может пойти до конца и дождаться риска отключения транзита, но тогда на белом коне примчит Владимир Зеленский и все решит. Это самый реальный вариант»,

               – считает член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук.

              Почему же украинский эксперт сомневается в реальной готовности Украины без проблем пройти отопительный сезон при отсутствии российского транзита?

              «Оптимизм Коболева слишком дискуссионный. Во-первых, нет понимания, какой будет зима с точки зрения погоды. Во-вторых, он умалчивает о том, какие будут ограничения в потреблении газа. Потому что если Украина надеется только на те объемы газа, которые закачаны в подземные хранилища – это 20-21 млрд кубометров, то придется серьезно ограничить украинских потребителей в газе. В первую очередь, встанет промышленность, во вторую — ограничат поступление газа населению», – объясняет Юрий Корольчук.  

              По его словам, «Нафтогаз» готовится к повторению ситуации, которая была зимой 2008-2009 годов. Тогда импорт и транзит российского газа были остановлены на три недели, в течение которых Украина поднимала газ из подземных хранилищ газа (ПХГ), которые находятся на западе Украины, и качала топливо на восток страны. С одной стороны, это показывает, что Украина действительно может справиться без российского газа. Однако стоит вспомнить, какой ценой это удалось сделать.

              «Все промышленные предприятия перешли в пассивный режим, то есть они не работали. За счет этого и удалось эти три недели продержаться», – говорит Корольчук. Иными словами, население тогда не замерзло только благодаря остановке украинской промышленности, сосредоточенной на востоке страны. Неудивительно, что по официальным данным, в первом квартале 2009 года промышленные предприятия Украины потребили газа на 40% меньше, чем в тот же период 2008 года. Химические предприятия Украины, например, сократили потребление газа на 50%, и это сразу сократило суточную потребность страны в газе на 15 млн кубов.

              Украина тогда продержалась в таком режиме только три недели, и потом в экстренном режиме подписала новые десятилетние газовые контракты с Россией. Некоторые уверяли, что, мол, на самом деле, украинская газовая система могла продолжать работать в таком режиме чуть ли не до конца марта, Корольчук говорит, что «это больше бравада, чем правда». Тогда не только европейцы забегали, но и само украинское правительство оценило все доводы «за» и «против». В 2009 году Киев решил не испытывать судьбу на прочность.

              «Те три недели плюс возможно еще одна неделя – это был тогда максимум. Маловероятно, что после четырех недель украинский энергобаланс выдержал бы. По моим данным, сейчас украинская ГТС может проработать в режиме жуткой экономии потребления газа максимум полтора месяца. Дальше – неизвестно, что будет, если наступят морозы. Нельзя исключать чрезвычайной ситуации», – говорит украинский эксперт.  

              Жуткая экономия означает, что работа выжившей после событий 2014-2015 годов украинской промышленности будет фактически остановлена. Химические, металлургические и другие предприятия будут переведены на минимальный объем газа, необходимый для поддержания работы, например, доменной печи или цеха, которые нельзя остановить полностью, потому что потом будет невозможно запустить обратно.  «Условно в январе-марте промышленность должна потребить 3 млрд кубометров газа, однако из-за экономии промышленность возьмет в лучшем случае 1 млрд кубов», – говорит Корольчук.

              Ограничения, скорее всего, коснутся и населения, что уже не раз практиковалось на Украине. В итоге вместо 18-20 градусов тепла по нормативам, температура в украинских квартирах и домах будет ниже.  

              Ограничения для промышленности и населения установят для того, чтобы по-минимуму отбирать газ из ПХГ. Дело в том, что чем меньше газа остается в ПХГ, тем меньше становится давление в хранилище. А это значит, что сокращаются суточные объемы, которые можно поднять из хранилища. Чем на улице холоднее, тем больше надо поднимать газа из ПХГ, чтобы люди не замерзли. Поэтому дело не в объемах топлива в подземных хранилищах на начало отопительного сезона, а в том, какая будет погода, как быстро будут уменьшаться запасы в ПХГ, и хватит ли давления, чтобы поднять этот газ к концу отопительного сезона. Корольчук напоминает, как со 2 марта 2018 года на Украине была объявлена акция «Прикрути», в рамках которой «Нафтогаз» снизил температуру в госучреждениях и жилых домах на один градус ради экономии газа. 

              «Потому что в прошлом году в ПХГ оказалось всего 10 млрд кубометров газа на 1 марта, и не смогли поднять 120 млн кубометров в сутки, которые были необходимы. При 20 млрд кубометрах в ПХГ, можно поднимать максимум 150 млн кубов в сутки. Это потолок», – говорит Корольчук. По его словам, в теплую погоду Украина потребляет 100 млн кубометров в сутки, а когда наступают морозы потребление вырастает до 150 млн кубов, если, конечно, потребление не ограничивается искусственно.  

              Поэтому до декабря «Нафтогаз» будет стараться по-минимуму отбирать газ из подземных хранилищ и по максимуму брать импортный реверсный газ, говорит Корольчук. Однако это все равно не избавит от рисков в первом квартале 2020 года при отсутствии российского газа.

              Грубо говоря, «Нафтогазу» было бы на руку, если бы самые сильные морозы были в начале отопительного сезона, а к его концу установилась теплая погода. Но в реальности морозы могут стукнуть и в феврале, и даже в марте. Поэтому план пройти отопительный сезон без российского транзита может легко провалиться. Причем, обвинят в этом, конечно, Газпром и Россию, уверен Корольчук.

              По его мнению, «Нафтогаз» сможет продержаться в режиме ограничений для промышленности максимум полтора месяца, а потом газа может не хватить и населению. Нельзя исключать риски возникновения технологических аварий на украинской ГТС, которая все-таки будет работать не в проектном режиме. От этого никто не застрахован.  «Самый пессимистический вариант – начнут отключать отопление в домах. Но все будет зависеть от баланса, куда-то смогут поставлять больше газа, куда-то - меньше», - заключает собеседник. Скорее всего, нынешнее правительство Украины понимает все эти риски, как и десять лет назад. А это значит, что Россия способна на переговорах выторговать для себя приемлемые условия транзита.


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