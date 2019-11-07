Набиуллина объяснила отклонение инфляции от прогноза ЦБ

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала укрепление рубля и рост цен на нефть главными причинами отклонения инфляции от цели и прогноза Банка России.

«Наша задача – обеспечивать инфляцию около 4%, и если есть отклонения, объяснять, почему эти отклонения произошли, объяснять меры, с помощью которых мы стремимся вернуть инфляцию к 4%. Действительно важно, что и бизнес ориентируется уже на эти прогнозы и корректирует ожидания», – приводит слова Набиуллиной РИА «Новости».



«В связи с чем произошли изменения? Действительно инфляция к концу года будет ниже, чем мы прогнозировали раньше. Если сказать коротко, то мы ожидали действия проинфляционных факторов, они не случились, но произошли дезинфляционные явления», – добавила глава ЦБ.



В числе проинфляционных факторов она упомянула быстрое восстановление цен на нефть, упавших в начале года почти на 40%, и укрепление рубля. «Хотя влияние цен на нефть ограничено на курс, но оно, тем не менее, есть... Поэтому мы ждали, что это может повлиять определенным образом на курс, но цены на нефть достаточно быстро вернулись, было в целом укрепление рубля в этом году, а укрепление рубля – это дезинфляционный фактор», – пояснила председатель ЦБ.



Набиуллина также напомнила о произошедших на рынке продовольствия структурных изменениях, связанных с тем, что выросло предложение со стороны производителей, а также некоторая неопределенность бюджетных расходов, что также повлияло на динамику инфляции.

«Инфляция у нас волатильна в отличие от многих других стран, которые влияют на колебания инфляции. Здесь мы должны вместе с правительством работать, чтобы такие немонетарные факторы колебаний цен снизить», – подытожила Набиуллина.



По прогнозам Минэкономразвития, темпы инфляции в стране замедлятся до уровня 3,5% уже в начале 2020 года. Глава ведомства Максим Орешкин заявлял, что на конец текущего года инфляция в России может опуститься ниже 4%.