Спрогнозировано снижение инфляции в России

На конец текущего года инфляция в России может опуститься ниже 4%, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Сейчас наша команда прогнозистов не исключает, что по итогам года инфляция может опуститься даже ниже уровня 4% по оптимистичному сценарию. Ситуация, конечно, говорит о том, что есть необходимость стимулирования совокупного спроса», – рассказал он в ходе итоговой коллегии министерства.

По словам министра, в годовом выражении инфляция уже замедлилась до уровня ниже 5,1%, передает ТАСС.

Также Орешкин заявил, что модель, которая помогла бы достичь годового темпа роста ВВП России на уровне более 3%, пока не сформирована.

Глава министерства добавил, что экономический рост продолжается год подряд, а в 2018 году достиг уровня 2,3%. При этом он отметил замедление темпов роста ВВП до 0,5% в первом квартале 2019 года.

«Это замедление не носит системный характер: отклонение от тренда вызвано разовыми факторами. Причины их понятны, главная из них – это слабость конечного спроса на фоне синхронного ужесточения налоговой и денежно-кредитной политики», – подчеркнул Орешкин, пояснив, что речь идет о повышении ставки НДС и ключевой ставки ЦБ России в конце прошлого года.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, в декабре 2019 года инфляция составит 4,3%. При этом ниже 4% она ожидается в 2020 году: в ведомстве прогнозировали замедление темпов инфляции до уровня 3,5% уже в начале года. В целом в следующем году ожидается снижение инфляции до 3,8 %.