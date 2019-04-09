В кабмине предсказали существенное замедление инфляции

Темпы инфляции в стране замедлятся до уровня 3,5% уже в начале 2020 года, считают в Министерстве экономического развития России.

В целом в следующем году ожидается снижение инфляции до 3,8 %, сообщается в прогнозе Минэкономразвития на сайте ведомства.

Отмечается, что в декабре 2019 года инфляция составит 4,3% после прохождения пика в 5,3% в марте. В министерстве поясняют, что низкие темпы инфляции в ближайшие месяцы будут обусловлены слабостью внутреннего спроса в первом полугодии на фоне «жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики».

Рост валового внутреннего продукта в целом по 2019 году прогнозируется на 1,3 %, при этом при сохранении текущих тенденций он может и быть и больше, отмечают в ведомстве. В 2020 году ожидается ускорение экономического роста до 2%, начиная с 2021 года – до уровня выше 3%.

В январе глава Минэкономразвития Максим Орешкин сказал, что пик ускорения инфляции в России уже прошел.

Международное рейтинговое агентство Fitch сообщало, что в 2019 году Россию ожидает ускорение инфляции и замедление темпов роста ВВП.

По данным Росстата, к 11 февраля потребительские цены в России с начала года выросли на 1,2%, при этом в годовом выражении инфляция ускорилась до 5%.