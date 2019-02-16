России пообещали ускорение инфляции и замедление темпов роста ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что в 2019 году Россию ожидает ускорение инфляции и замедление темпов роста ВВП.

По мнению экспертов агентства, в 2019 году средняя инфляция в России увеличится с исторического минимума в 2,9%, наблюдавшегося в 2018 году, до 5,3%, передает ТАСС.

В Fitch считают, что ускорение инфляции произойдет из-за повышения НДС, ослабления рубля в 2018 году и более высоких инфляционных ожиданий.

Тем не менее эксперты агентства ожидают, что к 2020 году инфляция вернется к целевому показателю Центробанка России в 4%, если не будет негативных шоков, стойкого эффекта от повышения НДС и дальнейшего ослабления рубля.

Кроме того, в 2019 году Fitch ожидает замедления роста российской экономики до 1,5% ВВП в связи с негативным влиянием повышения ставки НДС на потребительский спрос и более слабыми инвестициями. Однако к 2020 году эксперты агентства прогнозируют ускорение темпов роста ВВП России до 1,9%.

Напомним, в конце января глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что пик ускорения инфляции в России уже пройден. По данным Росстата, к 11 февраля потребительские цены в России с начала года выросли на 1,2%, при этом в годовом выражении инфляция ускорилась до 5%.