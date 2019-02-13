Опубликованы свежие данные об инфляции в России

По данным Росстата, с начала года потребительские цены увеличились на 1,2%, а за неделю с 5 по 11 февраля инфляция в России осталась на уровне 0,1%.

За прошлую неделю цены выросли на пшено (1,5%), пшеничную муку (0,6%), гречневую крупу (0,5%), мороженую рыбу, стерилизованное молоко, макаронные изделия, вермишель и карамель (0,4%), говядину, полукопченую колбасу, маргарин, хлеб, рис и печенье (0,3%), а также на баранину, мясные консервы, пастеризованное молоко, сметану и сыры (0,2%). При этом куриные яйца стали дешевле на 1,1%, сахар-песок – на 0,5%, свинина – на 0,3%, а мясо кур и чай – на 0,2%, пишет РИА «Новости».

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,5%. Больше всего подорожали помидоры (5%) и огурцы (4,4%).

Цены на дизельное топливо снизились за отчетную неделю на 0,1%, а на бензин практически не изменились.

Ранее ЦБ скорректировал прогноз инфляции в России на 2019 год, повысив его до 4,3%. Всего по итогам года ожидается инфляция на уровне 5-5,5%. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что во время пика в марте-апреле годовая инфляция может достичь даже 6%.