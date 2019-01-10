Объявлено, какие продукты подорожали в 2018 году сильнее всего

По данным Росстата, по итогам прошедшего года инфляция в России составила 4,3%, превысив все прогнозные значения.

В правительстве максимальный прогноз давал министр финансов Антон Силуанов. В декабре он заявил, что инфляция по итогам года составит 4-4,1%. ЦБ давал прогноз инфляции на уровне до 4,2% (в сентябре прогнозировалась инфляция 3,4%) за 2018 год, однако скорректировал его, повысив до 4,3%, пишет РИА «Новости».

Рост потребительских цен за декабрь составил 0,8% по сравнению с 0,5% в ноябре. В десяти регионах России за декабрь цены выросли на 1,2% и более. Самое большое их увеличение (1,4%) наблюдалось в республиках Калмыкия, Коми и Марий Эл, где цены на продукты питания выросли на 2,6-2,9%.

За 2018 год сильнее всего подорожали сахар (повышение на 28,3%) и яйца (повышение на 25,9%). На 9,7% выросла стоимость мяса птицы, на 5,2% – хлебобулочных изделий, на 4,9% – плодоовощной продукции, на 3,7% – морепродуктов, на 3,6% – сливочного масла и на 2,9% – молочной продукции.

В целом продовольственные товары увеличились за год в стоимости на 4,7%, а продовольственная инфляция существенно ускорилась по сравнению с 2017 годом (тогда она равнялась 1,1%), передает «Интерфакс».

Также по сравнению с 2017 годом в 2018 году на 9,4% выросли розничные цены на бензин. После подписания соглашения между Минэнерго, ФАС и крупными нефтяными компаниями России цены стабилизировались. Однако с 1 января они увеличились вслед за ростом НДС с 18% до 20%, а с февраля продолжат индексироваться равномерно. Предполагается, что по итогам года это поможет не превысить среднегодовую инфляцию, которая по прогнозам составит 4,6%.