Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

Москва не намерена взаимодействовать с Вашингтоном по вопросу сирийской нефти, это национальное достояние сирийского народа, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

«Мы по вопросу данному – по вопросу сирийской нефти – с американцами взаимодействовать не будем», – сказал он, передает РИА «Новости».

Вершинин подчеркнул, что речь идет о сирийской нефти, «то есть национальном достоянии всего сирийского народа». «Мы убеждены, что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть», – добавил Вершинин.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил план, по которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями.

В октябре Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. Россия обвинила Вашингтон в «международном государственном бандитизме». Также были опубликованы доказательства контрабанды нефти.