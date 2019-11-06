Турция объяснила Европе преимущество российского газа перед американским

Член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике Нуршин Атешоглу Гюней объяснила, почему Европе лучше покупать российский газ, а не американский.

Гюней отметила, что газ из России «очень дешевый». Она сообщил, что США захотели поставлять «свой сланцевый газ» и уже «привезли его в определенные европейские страны, но это дорого», передает РИА «Новости».

По словам Гюней, «Турецкий поток» стал самым «важным стратегическим проектом» для Москвы и Анкары. Она выразила абсолютную уверенность в том, что газопровод будет функционировать.

Гюней пояснила, что «огромная сеть российских трубопроводов уже существует», позволяя делать газ рентабельным для Европы.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в этом году может посетить Россию в связи с открытием газопровода «Турецкий поток».

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