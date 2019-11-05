Анонсирован визит Эрдогана в Россию в связи с открытием «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в этом году может посетить Россию в связи с открытием газопровода «Турецкий поток», сообщил на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко посол Турции Мехмет Самсар.

«В этом году планируется пустить в эксплуатацию «Турецкий поток». В связи с его открытием в Россию может быть совершен визит на высшем уровне», – передает слова Самсара РИА «Новости».

Он уточнил, что пока нет детальной информации о визите – возможен приезд президента или министра.

«Такие переговоры между нашими странами ведутся», – добавил Самсар.

В середине октября началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» в ходе последнего этапа испытаний перед вводом в эксплуатацию.

Коммерческую эксплуатацию газопровода по графику планируют начать до конца 2019 года.