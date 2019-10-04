Названы сроки запуска «Турецкого потока»

Замначальника департамента внешнеэкономической деятельности Газпрома Дмитрий Хандога на Петербургском международном газовом форуме сообщил, что обе нитки «Турецкого потока» будут готовы к концу года.

«Обе нитки («Турецкого потока» – прим. ВЗГЛЯД) будут готовы до конца года и запустятся», – сказал Хандога и задал вопрос болгарской стороне об их готовности к этому времени принять газ из «Турецкого потока», передает РИА «Новости».

«Мы будем готовы им поставлять газ», – еще раз уточнил Хандога.

«То есть газопровод будет готов работать. Если болгары будут готовы принять газ, то, соответственно, им газ будет», – добавил он.

В августе Владимир Путин после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что газ по «Турецкому потоку» начнет поступать в Турцию до конца 2019 года.

Напомним, проект «Турецкий поток» – это газопровод из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Одна из них рассчитана на поставки в Турцию, другая – в страны Европы через Болгарию.