Запуск «Турецкого потока» собрались ускорить

Газ по «Турецкому потоку» начнет поступать в Турцию до конца 2019 года, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям», – передает слова Путина «Интерфакс».

Президент добавил, что после того, как будет построена вторая нитка газопровода, газ пойдет транзитом через территорию Турции в Европу.

Ранее сообщалось, что запуск первой нитки «Турецкого потока» планируется на 1 января 2020 года.