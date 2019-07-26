Названы сроки запуска первой нитки «Турецкого потока»

Запуск первой нитки «Турецкого потока» планируется на 1 января 2020 года, сообщил министр энергетики Александр Новак.

«Мы ожидаем с 1 января 2020 года», – сказал Новак, отвечая на вопрос о сроках запуска первой нитки газопровода.

Министр добавил, что сроки запуска второй нитки проекта зависят от реализации сопутствующей газотранспортной инфраструктуры европейских стран. При этом, по словам Новака, проект расширения ГТС Болгарии для того, чтобы принять газ из «Турецкого потока» идет по графику, передает РИА «Новости».

Ранее зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, что начало поставок по газопроводу «Турецкий поток» запланировано на 31 декабря 2019 года.

Тем временем глава турецкой энергетической компании Damnus Energy & Investment Нусрет Джемерт заявил, что Турция сократила закупку газа у России из-за кризиса и диверсификации. Так, из квартального отчета Газпрома следует, что Турция в первом квартале 2019 года сократила импорт российского газа на 43%, до 4,522 млрд кубометров с 7,917 млрд за тот же период 2018 года. Этот показатель является минимальным за 10 лет.

«Я как владелец первой в Турции частной компании по продаже газа в течение двух лет был единственным партнером Газпрома среди частных компаний наряду с государственной Botas. Почему Турция стала меньше закупать газа у России? Есть две причины. Конечно, Россия очень важный поставщик газа для нашей страны. Но в Турции сейчас наблюдается кризис и уменьшается производство, поэтому газа требуется меньше», – сказал Джемерт.

Второй причиной он назвал диверсификацию. «У Турции до последнего времени не было поставщиков газа, кроме России, Азербайджана и Ирана. Чтобы обеспечить себе диверсификацию, Турция повысила закупку сжиженного газа. Происходит снижение закупок обычного газа по трубе, но в этом нет никакой связи с политическими отношениями с Россией, это чисто экономические расчеты», – отметил Джемерт.

По его словам, Турция в последние годы построила два терминала по приему сжиженного газа. «Мы его получаем из Алжира и Нигерии по долгосрочным контрактам. В последнее время было заключено и несколько краткосрочных контрактов», – сказал глава энергетической компании.