В Газпроме назвали дату начала поставок по «Турецкому потоку»

Начало поставок по газопроводу «Турецкий поток» запланировано на 31 декабря 2019 года, сообщил зампред правления Газпрома Виталий Маркелов.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Турецкий поток» планируется запустить до конца 2019 года. 19 марта в Турции соединили морскую и наземную части «Турецкого потока».

Газопровод будет состоять из двух ниток, одна из которых предназначена для Турции, а вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В феврале стало известно, что в реализации проекта «Турецкий поток» захотела принять участие Греция.