Морская и наземная части «Турецкого потока» соединены в Турции

Завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции газопровода «Турецкий поток», сварен в Турции, сообщил оператор проекта South Stream Transport B.V.

В нем отмечается, что это «символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море», передает ТАСС.

Техническая операция, которая называется надводный захлест, включала в себя подъем прибрежной и глубоководной секций с морского дна на специальную платформу над водой и их сварку в единую нитку газопровода. Общий вес, который был поднят во время работ, составил около 409 тонн. После тщательной проверки сварного шва нитка газопровода была уложена на морское дно на глубину 32 метра. Данная операция была проведена на обеих нитках в российских водах в январе – феврале 2019 года и завершена у турецкого побережья в текущем году.

Глубоководная укладка осуществлялась крупнейшим в мире строительным судном Pioneering Spirit, на прибрежных участках было задействовано судно Lorelay. После завершения операции надводного захлеста осуществлено физическое соединение участка берегового примыкания в России у города Анапа с Приемным терминалом в городе Кыйыкей в турецком регионе Фракия.

«Компрессорная станция «Русская», которая обеспечит необходимое давление для транспортировки газа по Черному морю, а также участок берегового примыкания в России полностью готовы к началу к эксплуатации. После завершения работ по строительству приемного терминала в Кыйыкей газопровод «Турецкий поток» будет готов к эксплуатации. Начало эксплуатации нового газопровода запланировано на конец 2019 года», – отмечается в сообщении.

«Турецкий поток» планируется запустить до конца 2019 года. Газопровод будет состоять из двух ниток, одна из которых предназначена для Турции, а вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В феврале стало известно, что в реализации проекта «Турецкий поток» захотела принять участие Греция.